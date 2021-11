Matchwinner Daferner: "Waren immer eklig, immer aggressiv"

Dynamo Dresden und auch Coach Alexander Schmidt atmen auf, beim 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf gelang nach fünf Pleiten in Folge der erhoffte Dreier.

Man merkte den Sachsen in der Anfangsphase die Anspannung an. Im Angriff blieb das Spiel der Gastgeber zunächst Stückwerk, die Abwehr um Rückkehrer Kevin Ehlers, der nach langer Verletzungspause gleich ein Stabilisator war, stand dagegen sicher. Für den späteren Siegtorschützen, Christoph Daferner, war dies der Schlüssel zum Erfolg: "Wir hatten heute eine richtig gute Intensität im Spiel, waren immer eklig, immer aggressiv und haben es Düsseldorf schwer gemacht, ins Spiel zu kommen", sagte der 23-Jährige gegenüber "Sky".

Apropos: Dies gelang Dynamo dann selbst nach einer halben Stunde immer besser. Der Aufsteiger fasste mehr Mut und belohnte sich noch vor der Pause durch Daferner, der vom Punkt seinen sechsten Saisontreffer erzielte (43.).

Schmidt ist "begeistert"

Nach Wiederanpfiff hatten die Hausherren die Fortuna lange Zeit im Griff, richtig bedrohlich wurde es erst in der Endphase der Partie. Dresdens Coach Schmidt war "begeistert vom Willen, Kampfgeist und Einsatz" seiner Schützlinge. "Genau das braucht man in der Phase und genauso kann man bestehen in dieser schweren Liga."

Bestehen möchte Dynamo auch am nächsten Spieltag. Dann steht für die Sachsen das schwere Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg auf dem Programm.