Matarazzo über Silas: "Ein Startelfeinsatz ist noch weit weg"

Woche für Woche hoffen sie darauf, dass Silas endlich für Aufschwung in der VfB-Offensive sorgt. Jetzt stellt Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo klar: "Ein Startelfeinsatz ist noch weit weg."

Spätestens im Januar sollte der Angreifer aus dem Kongo positiv in das Spiel der Schwaben eingreifen. Doch seine lange Verletzungspause nach einem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison, die, wenn auch kurze Winterpause nach seinen ersten Einsatzminuten im Dezember und die jüngste Corona-Infektion machen allen Plänen einen Strich durch die Rechnung. "Silas ist wieder ins Training eingestiegen und hinterlässt überraschenderweise einen frischen, spritzigen Eindruck", erzählt Matarazzo, der allerdings gleichzeitig überhöhte Erwartungen bremst. "Er hat noch keinen Spielrhythmus. Es kann sein, dass er gegen Freiburg auf der Bank sitzt, dass es für zehn, fünfzehn Minuten reicht. Für die Startelf braucht er aber noch ein paar Wochen."

Dagegen wird Borna Sosa für die Partie gegen den badischen Erzrivalen aller Voraussicht nach wieder einsatzbereit sein. Der kroatische Nationalspieler hat seine muskulären Probleme auskuriert. Dennoch wird ihn dieses Thema in die spielfreie Woche begleiten. Sosa verzichtet auf die Teilnahme am Trainingslager in Marbella (23. bis 28. Januar) und lässt sich die Weisheitszähne ziehen, die laut Matarazzo "wahrscheinlich die Ursache für seine muskulären Geschichten sind".

Ebenfalls nicht nach Spanien reisen wird Wataru Endo, der für die japanische Nationalmannschaft am Ball ist. Eine Ehre, die auch Hiroki Ito zuteil geworden wäre. Der Aufsteiger im VfB-Kader war zuletzt ein Kandidat für die Auswahl seiner Heimat, wurde aber doch nicht beziehungsweise noch nicht nominiert.