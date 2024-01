Marx fehlt Braunschweig "mehrere Wochen"

Eintracht Braunschweig muss in den kommenden Wochen im Abstiegskampf auf Jan-Hendrik Marx verzichten. Der Rechtsverteidiger fällt mit einer Muskelverletzung aus.

Jan-Hendrik Marx habe sich im Training eine "strukturelle Muskelverletzung in der rechten Wade" zugezogen, teilte der Klub am Freitagnachmittag mit. Zur genauen Ausfallzeit des 28-Jährigen machte die Eintracht keine Angaben, in der Pressemitteilung war lediglich von "mehreren Wochen" zu lesen.

Marx, der im 3-4-3-System der Braunschweiger zumeist das Nachsehen gegenüber Marvin Rittmüller hat, kommt in der aktuellen Saison bislang lediglich auf sechs Einsätze für die Löwen, davon nur einer über die vollen 90 Minuten. Dabei war der Rechtsverteidiger an keinem Tor direkt beteiligt und kommt nur auf einen kicker-Notenschnitt von 4,40.

Für Braunschweig, das punktgleich mit dem Tabellen-17. Hansa Rostock auf dem Relegationsrang liegt, stehen entscheidende Wochen an. In den direkten Duellen mit dem ebenfalls abstiegsgefährdeten 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und Schalke 04 (03.02., 13 Uhr) geht es für die Eintracht um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.