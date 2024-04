Liverpool wendet Niederlage bei ManUnited ab, verliert aber Platz 1

Der FC Liverpool hat bei Manchester United erst dominiert, dann aber das Spiel aus der Hand gegeben. Am Ende verhinderte Salah die Niederlage, nicht aber den Verlust der Tabellenführung an Arsenal.

Liverpools Druck war im Old Trafford, wo Jürgen Klopp in zuvor zehn Anläufen erst zweimal gewonnen hatte, von Beginn an da, zunächst aber auch noch gute Gegenstöße des Rekordmeisters. Garnacho schoss bereits in der zweiten Minute nach einem Konter ein, der Youngster war allerdings aus dem Abseits gekommen.

Ungefähr bis zur achten Minute übernahmen dynamische Red Devils in der Folge sogar das Kommando - doch diese Phase war schnell Geschichte. Spitzenreiter Liverpool, durch das Vorlegen der Konkurrenz FC Arsenal und Manchester City quasi zum Siegen verdammt, wurde wieder aktiver, setzte sein Angriffsspiel durch und ließ hinten immer weniger zu.

Eine Spielhälfte ohne Abschluss

Eine erste Großchance hatte - Onana parierte stark - schon nach drei Minuten Szoboszlai, nicht nur einmal wurde der Ungar gefährlich (11., 18.). Als Luis Diaz - Darwin verlängerte - nach einer Ecke völlig freistehend artistisch einschoss, war die LFC-Führung ohne Zweifel hochverdient (23.). Doch Liverpool versäumte es, nachzulegen.

Nach einem ruhenden Ball brannte es in der 27. Minute zwar auch mal kurz vor Alisson-Ersatz Kelleher. Ansonsten aber waren die Red Devils offensiv komplett abgemeldet, zur Pause verzeichnete Liverpool 15:0 Abschlüsse. Die Gäste mussten lediglich damit hadern, dass sie nur mit 1:0 führten - Salah (33., 36.), Darwin (35.), Luis Diaz (42.) und Bradley (45.+2) hatten beste Chancen auf mindestens einen zweiten Treffer ausgelassen.

Mit Selbstbewusstsein und Dominanz kam der LFC gleich wieder aus der Kabine, bis ein wilder Schnitzer das Spiel auf den Kopf stellte: Bruno Fernandes fing Quansahs Querpass ab und überwand Kelleher, der vor und neben seinem Kasten stand, geistesgegenwärtig aus großer Distanz direkt. 1:1 (50.). Auf einmal war United da, die Partie war offen - und wild.

Garnacho (53.) und Casemiro (54.) schnupperten zeitig am kompletten Turnaround, ein angestacheltes Manchester offenbarte aber gleichzeitig defensive Lücken. Doch Liverpool fehlte der kühle Kopf, Darwin legte in toller Abschlussposition seltsamerweise quer. Chance vertan (55.).

Mainoo dreht das Spiel, Salah bleibt cool

Weil die Gäste mitunter schlampig und die Hausherren zu oft fahrig agierten, gestaltete sich das Prestigeduell in dieser Phase ziemlich offen. Fehler überschatteten zwar zündende Ideen, doch Mainoo hatte eine richtig gute. Bei seinem Schlenzer aus der Drehung streckte sich Kelleher vergeblich - United drehte tatsächlich das Spiel (67.).

Klopp wechselte eifrig, die große Dominanz bekam seine Mannschaft aber nicht mehr zurück. Sie hatte mehr Ballbesitz als United, das eher konterte (74., Garnacho), doch Dauerdruck sah anders aus. Maguire fälschte beinahe unglücklich ab (77.), noch unglücklicher agierte Wan-Bissaka, der im Strafraum Elliott zu Fall brachte. Salah verwandelte den fälligen Foulelfmeter (84.), nachdem er kurz zuvor noch aussichtsreich vergeben hatte (79.).

Dem 3:2, das keinem mehr gelang, waren in der siebenminütigen Nachspielzeit die Reds offenbar mehr zugetan - und näher: Luis Diaz vergab aus gut fünf Metern höchst aussichtsreich, es fehlte kein halber Meter (90.+4). So verlor der LFC in Manchester zwei Punkte im Meisterrennen - sowie die Tabellenführung an das punktgleiche Arsenal.