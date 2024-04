Pflichtaufgabe gelöst: Spurs schlagen Nottingham und springen auf Rang vier

Im Kampf um die Champions League hat Tottenham seine Pflichtaufgabe gegen Nottingham gelöst und zieht in der Tabelle an Aston Villa vorbei. Jedoch taten sich die Spurs dabei lange schwer.

Brachte die Spurs in der zweiten Halbzeit zurück auf die Siegerstraße: Micky van de Ven (#37). IMAGO/Action Plus

Es war ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften: Tottenham wollte mit einem Sieg auf Platz vier springen und sich so im Kampf um das Champions-League-Ticket die bessere Ausgangsposition vor Aston Villa sichern. Nottingham braucht im Abstiegskampf dagegen jeden möglichen Punkt - auch weil die Berufungsverhandlung über den Abzug von vier Punkten wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Premier League noch über dem Klub wie ein Damoklesschwert schwebt.

Wood kontert Murillos Eigentor

Die Spurs, bei denen Werner von Beginn an für viel Wirbel auf der linken Seite sorgte, übernahmen sofort das Kommando und legten sich tief stehende "Tricky Trees" mit guten Passstafetten zurecht. Doch Forest, ohne BVB-Leihgabe Reyna in der Startelf, sorgte für das erste Ausrufezeichen, als Murillo einen Ball aus über 60 Metern nur knapp am leeren Tor vorbeischoss (11.). Nur vier Minuten später war der Verteidiger dann der Unglücksrabe, als er Werners Flanke ins eigene Netz zur verdienten Spurs-Führung grätschte (15.).

Auch danach hielten die Londoner das Tempo hoch, Forest-Keeper Sels verhinderte mit einem grandiosen Reflex das zweite Tor gegen Johnson (25.). Doch plötzlich stand es 1:1: Wood hatte nach einem Tempovorstoß von Elanga getroffen (27.). Die Spurs hatten Glück, dass der neuseeländische Stürmer nach einem abgewehrten Schuss von Yates nicht auch noch den Doppelpack schnürte, sondern den Ball aus zwei Metern an den Pfosten knallte (35.). Mit einem blauen Auge retteten die Hausherren den ausgeglichenen Spielstand in die Halbzeitpause, Nottingham war zum Ende des ersten Durchgangs überlegen.

Doppelschlag binnen sechs Minuten bringt Spurs auf Kurs

Aus der Kabine kamen die Londoner wieder mit ihrem alten Selbstvertrauen und legten sogleich los: Der eingewechselte Höjbjerg prüfte Sels (47.), Johnson traf das leere Tor nicht (50.). Auf der anderen Seite hatte Wood zwei gute Chancen (48., 50.), die er jedoch beide ungenutzt ließ. Ein Doppelschlag binnen sechs Minuten brachte die Spurs endgültig zurück auf die Siegerstraße: Erst jagte van de Ven den Ball von der Strafraumgrenze in den Winkel (52.), dann traf Pedro Porro mit einer nicht minder schönen Schusstechnik zum 3:1 (58.).

Tottenham hatte nun alles im Griff und ließ Ball und Gegner laufen, Forest kam kaum mehr in schnelle Umschaltsituationen. Sels wischte einen Schuss von Son noch an den Pfosten (85.), ehe der Abpfiff ertönte. Durch eine dominante zweite Hälfte lösten die Spurs ihre Plichtaufgabe gegen den Abstiegsanwärter alles in allem souverän und rückten in der Tabelle vor auf Rang vier. Zudem haben die Londoner noch ein Nachholspiel gegen Chelsea (Termin steht noch aus), bei dem sie sich einen Vorsprung auf das vorerst punktgleiche Aston Villa erspielen können.

Für Tottenham geht es am kommenden Samstag (13.30 Uhr) erstmal mit einem Auswärtsspiel in Newcastle weiter. Am gleichen Tag (16 Uhr) empfängt Nottingham die Wolverhampton Wanderers im heimischen City Ground.