De Bruyne überragt, Haaland stoppt Misere: ManCity legt vor

Fehlt De Bruyne, trifft Foden dreimal, fehlt Foden, überragt De Bruyne: Manchester City bleibt im Premier-League-Titelrennen auf Kurs - hatte bei Oliver Glasners Crystal Palace aber lange Mühe.

Zurück in der Startelf - und für drei der vier ManCity-Tore bei Crystal Palace verantwortlich. IMAGO/PA Images

Die nächsten riskanten Personalentscheidungen, der nächste Sieg. Drei Tage nach dem 4:1 gegen Aston Villa hat Manchester City am Samstagmittag bei Crystal Palace mit 4:2 gewonnen. Während Pep Guardiola Dreierpacker Foden, ManCitys bester Liga-Torschütze in 2024, dabei auf der Bank ließ, waren die gegen Villa erfolgreich geschonten De Bruyne und Haaland wieder dabei - und trafen entscheidend.

Dabei hatte sich ManCity im engen Selhurst Park zunächst ganz schön anfällig gezeigt. Stones leitete mit einem Fehlpass die Palace-Führung durch den Ex-Mainzer Mateta ein (3.). Zwar reagierten die Gäste mit drei dicken Chancen (Gvardiol/7.; Alvarez/10., Rodri/11.) und schließlich mit dem Ausgleich, als De Bruyne links im Strafraum per Schlenzer ein absolutes Traumtor erzielte (11.). Doch hinten wackelte ManCity weiter.

Ayew klaute Rodri den Ball und traf die Latten-Oberkante (38.), Ortega Moreno, der noch einmal den auf die Bank zurückgekehrten Ederson vertrat, rettete bei einem hanebüchenen Rodri-Rückpass cool vor Mateta (42.), und als Eze im Sechzehner gegen Gvardiol zu Boden ging, forderte Glasner vergeblich Elfmeter (45.). Weil auf der anderen Seite der weitgehend unsichtbare Haaland im Eins-gegen-eins an Henderson scheiterte (19.), stand es zur Pause leistungsgerecht 1:1.

Lewis bleibt Palace-Fan - De Bruyne knackt die 100

Doch im zweiten Durchgang machte ManCity Ernst. Lewis, der im Hinrundenduell sein erstes Premier-League-Tor erzielt hatte, markierte sein zweites, nachdem ihm eine leicht abgefälschte Grealish-Flanke vor die Füße gefallen war (47.). Und De Bruyne sorgte für die Entscheidung: Erst legte der Startelf-Rückkehrer Haaland im Fünfmeterraum dessen ersten Liga-Auswärtstreffer seit November auf (66.), dann schnürte er selbst nach Doppelpass mit Grealish und Ablage von Rodri humorlos den Doppelpack - 4:1 (70.). Es war sein 100. Pflichtspieltreffer im ManCity-Trikot.

Danach schonte Guardiola gemütlich noch weitere Spieler fürs Champions-League-Viertelfinalhinspiel bei Real Madrid am Dienstag, was nicht ganz folgenlos blieb. Drei Glasner-Joker verkürzten nämlich gegen nachlassende Gäste noch einmal: Der Ex-Stuttgarter Ahamada machte im Mittelfeld Tempo, legte nach links zu Schlupp, dessen Flanke Edouard am ersten Pfosten vor Ruben Dias ins Netz lenkte (86.). Ärgerlich für ManCitys Tordifferenz, aber zumindest vorerst irrelevant: Guardiolas Team ist zumindest bis zum Sonntag punktgleich mit Spitzenreiter Liverpool.