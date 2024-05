Manu verlässt Darmstadt

Nach fünf Jahren verlässt Braydon Manu den SV Darmstadt 98. "Es ist an der Zeit, Tschüss zu sagen, denn mit mir wird in der kommenden Saison nicht geplant”, teilte Manu auf seinem Instagram-Account mit. Was er in Zukunft machen wird, sagte er nicht. Manu war im Sommer 2019 vom Halleschen FC zu den Lilien gekommen. Mit seiner teils spektakulären Spielweise war er beim Publikum beliebt. Doch Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf gerade vier Liga-Einsätze.