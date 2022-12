Mannheim verpflichtet Testspieler Bolay vom KSC

Der SV Waldhof Mannheim hat sich in der Abwehr verstärkt. Luca Bolay kommt vom Karlsruher SC zum Drittligisten.

"Eine gute Lösung für die vakante Position auf der Position des Außenverteidigers", beschreibt Mannheims Geschäftsführer Sport Tim Schork die Verpflichtung des 20-jährigen Bolay, der seine gesamte Jugend beim Karlsruher SC verbrachte. Mit einer kleinen Ausnahme: In der Saison 2021/2022 wurde Bolay für ein Jahr an den 1. FC Nürnberg verliehen, wo der gebürtige Leonberger 13 Partien in der Regionalliga Bayern absolvierte.

Im vergangenen Sommer kehrte Bolay nach Baden zurück, eine Rolle spielte der Linksfuß aber nicht wirklich. In der Hinrunde, die der KSC auf Platz 13 beendete, kam Bolay nur zu einem Kurzeinsatz bei der 1:2-Niederlage gegen Darmstadt. Also schaute sich Bolay nach einem neuen Verein um und wurde vom SV Waldhof Mannheim zum Probetraining eingeladen. Dort hinterließ Bolay seit Beginn der Wintervorbereitung scheinbar einen guten Eindruck, der Drittligist nahm ihn nun fest unter Vertrag.

"Luca konnten wir in der vergangenen Trainingswoche genau unter die Lupe nehmen", so Schork, der Bolay als "technisch gut ausgebildet, spielstark und sehr ehrgeizig" beschreibt. Der Linksverteidiger selbst freue sich laut einer Vereinsmitteilung nun auf "eine spannende Zeit" - und sicherlich mehr Spielpraxis. In Mannheim geht Bolay nun mit Alexander Rossipal ins Duell um den Stammplatz hinten links.