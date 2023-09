Mannheim: Leistungen zufriedenstellend, Ergebnisse nicht

Der Saisonstart verlief für Waldhof Mannheim unzufriedenstellend. Doch die Ergebnisse spiegeln aus der Sicht von Trainer Rüdiger Rehm nicht die Leistungen wider.

Zehn Punkte betrug in der Abschlusstabelle der Vorsaison Mannheims Abstand zum Tabellenvierten SV Wehen Wiesbaden, der über die Relegation ins Bundesliga-Unterhaus aufstieg - zu viel für die Verantwortlichen: Trainer Christian Neidhart wurde durch Rüdiger Rehm ersetzt.

Zumindest ergebnistechnisch blieb die erhoffte Wende beim ambitionierten Drittligisten in den ersten Wochen allerdings aus. In den ersten sieben Ligaspielen sammelten die Schwarz-Blauen lediglich acht Zähler. Zufriedener als mit der Punktausbeute ist der Coach mit der Spielweise: "Insgesamt bin ich mit den Leistungen mehr zufrieden als mit den Ergebnissen", erklärte Rehm.

Rehm fordert mehr Abschlüsse

Dennoch betitelte der 44-Jährige die bisherigen Leistungen vor dem Heimspiel gegen Freiburg II am Samstag (LIVE! 14 Uhr bei kicker) "nur" mit dem Wort "ordentlich". Zum einen müsse sein Team noch "mehr Abschlüsse schaffen" und zum anderen in der Defensive weniger Chancen zulassen. Vor allem Letzteres unterstreicht auch die Statistik: Die zwölf Gegentore sind der viertschlechteste Wert der gesamten Liga.

Die Hoffnung auf die erste gegentorlose Partie der Spielzeit dürfte angesichts der "positiven Entwicklung" in Saarbrücken und dem kommenden Gegner groß sein. Denn Freiburg II schoss die wenigsten Tore der Liga (sechs). Obwohl die Breisgauer als Tabellenvorletzter nach Mannheim reisen, warnt Rehm sein Team: "Die Mannschaft zeigt, dass sie Qualität hat. Sie agiert kompakt und hat nach vorne hin viele spielerische Ansätze."

Darüber hinaus sei eine zweite Mannschaft aufgrund des Personals immer eine "Wundertüte".

Kehrt Waldhofs etatmäßige Nummer eins ins Tor zurück?

Allerdings hielt sich auch der SVW-Trainer selbst bei der Frage nach seinem Personal bedeckt - zumindest bei der Torwartfrage. Denn die etatmäßige Nummer eins Jan-Christoph Bartels, der nach einer Gehirnerschütterung schon in Saarbrücken auf der Bank saß, drängt zurück in die Startelf. Sein Vertreter Lucien Hawryluk hat es in den letzten Wochen laut dem Trainer aber "richtig gut" gemacht. "Der, der am Samstag im Tor steht, wird seine Sache gut machen. Ich habe bei beiden überhaupt keine Bauchschmerzen", erläuterte Rehm.

Verzichten muss der Trainer gegen Freiburg auf den gesperrten Julian Riedel und aller Voraussicht nach auf die angeschlagenen Luca Bolay und Jonas Albenas.