Mann mit "Betze-DNA": FCK verlängert mit Ritter

Der 1. FC Kaiserslautern hat eine seiner Stützen langfristig an den Verein gebunden.

Vor dem Abflug ins Trainingslager vermeldeten die Roten Teufel, dass Mittelfeldspieler Marlon Ritter seinen Vertrag am Betzenberg langfristig verlängert hat. Die genaue Laufzeit verrieten die Pfälzer in ihrer offiziellen Verlautbarung am Dienstagmittag nicht.

Der 28-Jährige war im Sommer 2020 vom SC Paderborn zum FCK gekommen und hat sich seither zu einer Konstante im Mittelfeld entwickelt. In seiner bisherigen Zeit in Kaiserslautern stand der gebürtige Essener in 66 Drittliga-Spielen (zehn Tore, sieben Vorlagen), den beiden Relegationsspielen zum Zweitliga-Aufstieg sowie aktuell in der Hinrunde der 2. Bundesliga in allen 17 Saisonspielen (sieben Torvorlagen, kicker-Notenschnitt 3,24) auf dem Platz. Im DFB-Pokal erzielte er beim 1:2 gegen den SC Freiburg das Lauterer Tor.

"Herausragend" in der kicker-Rangliste

In der Winter-Ausgabe der kicker-Rangliste wurde er in der Kategorie "Defensives Mittelfeld" als "Herausragend" auf Platz drei eingestuft. Nur der Darmstädter Tobias Kempe und Ron Schallenberg vom SC Paderborn schnitten hier besser ab.

"Wir sind sehr froh, dass wir eine weitere wichtige Stütze unseres Spiels mit Betze-DNA langfristig an den FCK binden konnten und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft unsere gemeinsamen Ziele erreichen können", wird FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen zur Personalie Ritter zitiert.

Der wiederum fühlt sich laut eigener Aussage "sehr wohl in Kaiserslautern, hier passt alles. Wir haben eine tolle Mannschaft mit guten Jungs und ich habe mit dem FCK noch einiges vor."