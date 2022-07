Mangala-Wechsel nach Nottingham so gut wie durch

Der VfB Stuttgart wird Mittelfeldspieler Orel Mangala (24) abgeben. Der Wechsel zu Nottingham Forest, oder viel mehr dessen Verkündung, ist nur noch eine Frage der Zeit.

Mangalas Vater John hatte es besonders eilig, als er den Wechsel seines Sohnes auf Twitter bereits "offiziell" machte - ehe er seinen Tweet rasch wieder löschte. Denn der VfB Stuttgart und Nottingham Forest haben den Transfer noch nicht öffentlich verkündet, der hinter den Kulissen aber abgewickelt ist.

Für 13 Millionen Euro und bis zu vier Millionen Euro an Boni wird der 24-jährige Mittelfeldspieler die Schwaben gen Premier-League-Aufsteiger verlassen und beim kauffreudigen Forest einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Der Europapokalsieger von 1979 und 1980 hat sich bereits mit Jesse Lingard (Manchester United), Omar Richards (FC Bayern), Taiwo Awoniyi (Union Berlin) oder Moussa Niakhaté (Mainz 05) verstärkt.

Bei Mangala, der in Stuttgart in den vergangenen Spielzeiten zur Stammelf zählte, hat sich der VfB eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 14 Prozent gesichert.