Mangala in Isolation - und nicht mehr unverzichtbar

Zum Abschluss des gestrigen "Saison-Kick-offs" beim VfB Stuttgart wurde noch ein Erinnerungsfoto geschossen. Nicht dabei: Orel Mangala, der vormittags positiv auf Corona getestet worden war und sich jetzt in häuslicher Isolation befindet.

Dienstag morgens hatte die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo noch eine Trainingseinheit auf den Rasen der Klubanlage hingelegt. Nachmittags ging es dann in bunt zusammengewürfelten Mannschaften bestehend aus Profis und Mitarbeitern in ein klubinternes Fußballturnier. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Grillabend samt Mannschaftsfoto. Ein lockerer Nachmittag, den Mangala allerdings nicht miterleben durfte. Der belgische Nationalspieler wurde vormittags positiv auf das Corona-Virus getestet und unverzüglich in Isolation geschickt.

Ausgerechnet vor der am kommenden Samstag anstehenden Saisoneröffnung und dem Testspiel gegen den spanischen Renommierklub FC Valencia in der Mercedes-Benz-Arena (Anstoß um 15.30 Uhr) muss Mangala passen. Zum Ende des Trainingslagers hin hatte der Mittelfeldspieler schon bei der Partie gegen den Brentford FC nur dreißig Minuten gespielt. Auch wegen leichten Oberschenkelproblemen, die ihn in den vorangegangenen Übungseinheiten geplagt hatten.

Mangala droht im Kampf um einen Startplatz an Boden zu verlieren, nachdem er in den vergangenen Jahren lange Zeit zu den Unverzichtbaren im Kader von Matarazzo gehört hatte. Naouirou Ahamada und Nikolas Nartey sitzen dem Belgier im Nacken. "Die beiden haben in den vergangenen Wochen ein gutes Trainingsniveau erreicht. Ich wollte mal sehen, wie es mit ihnen auf dem Platz klappt", erklärte nach dem 2:1 gegen Englands Premier-League-Klub Brentford ein zufriedener Chefcoach, der sich allerdings nicht sicher sein kann, dass ihm der spielstarke Nationalspieler auch künftig erhalten bleibt.

Wo liegt Mangalas Zukunft?

Immer wieder kommen Meldungen auf, wonach Mangala vor dem Abschied aus Stuttgart steht. Zuletzt hieß es, Newcastle United sei stark an einer Verpflichtung interessiert, hätte allerdings nicht die von den Schwaben aufgerufene Verhandlungsbasis von rund 15 Millionen Euro geboten. Von Seiten des VfB heißt es immer wieder, es würden keine konkreten Angebote vorliegen. Warten ist angesagt. Erst einmal auf Mangalas Rückkehr aus der Isolation, anschließend auf verhandelbare Angebote.