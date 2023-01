Dank Dreierpacker Haaland: ManCity schlägt Wolves und setzt Arsenal unter Druck

Arsenal-Verfolger ManCity feierte gegen Wolverhampton ein ungefährdetes 3:0. Dank Dreierpacker Haaland setzten die Skyblues Tabellenführer Arsenal unter Druck.

Pep Guardiolas Mannschaft startete dabei gewohnt dominant. Nach dem 4:2 gegen Tottenham mit De Bruyne und Laporte für Alvarez und Aké in der Startelf, lief das Leder gut durch die eigenen Reihen. Einzig die Torgefahr fehlte zunächst.

Dies war auch einer engagierten Leistung der Wolves zuzuschreiben. Trotz sechs Wechseln von Julen Lopetegui im Vergleich zum 0:1 im FA-Cup-Nachholspiel beim FC Liverpool standen die Gäste gegen den Ball gut organisiert. Brenzlig wurde es so erstmals nach knapp 20 Minuten, als Haaland nach einem hohen Ballgewinn an José Sa scheiterte (19.), der zehn Zeigerumdrehungen später auch gegen Grealish parierte.

Haaland belohnt geduldige Skyblues

Die Skyblues blieben aber geduldig, spielten sich immer wieder um den Strafraum der Gäste und wurden dafür noch vor der Pause belohnt: De Bruyne flankte auf Haaland, der zu seinem 23. Saisontor im 19. Premier-League-Spiel einnickte (40.) - diese Anzahl hatte Mohamed Salah und Heung-Min Son letzte Saison für die Torjägerkanone gereicht. Anschließend trat der amtierende Meister nochmal richtig aufs Gaspedal und forcierte den Doppelschlag. Grealish hatte jedoch zuerst Pech, dass es trotz eines Treffers von Collins keinen Strafstoß gab (42.), bevor sich das Privatduell fortsetzte, indem der Innenverteidiger gegen den auffälligen Kreativposten der Hausherren auf der Linie rettete (45.+1).

Per Doppelschlag zum Dreierpack

Im zweiten Durchgang sollte es in Sachen Torgefahr dann bedeutend schneller gehen. Vier Minuten waren nach Wiederanpfiff auf der Uhr, da fiel Gündogan gegen Ruben Neves. Diesmal gab es den Strafstoß, den Haaland souverän zum 2:0 versenkte (50.), bevor er nur kurz darauf den Doppelschlag zum Dreierpack folgen ließ: José Sa erlaubte sich einen katastrophalen Fehlpass auf Mahrez, der auf den Norweger querlegte, welcher locker annahm und entspannt einschob (54.). Die Vorentscheidung in einer Partie, in der die Wolves sich anschließend merklich schwer taten. Fast wäre Mahrez in dieser Phase dann auch noch der vierte Treffer für ManCity geglückt. Beim Zuspiel De Bruynes stand der Algerier jedoch eine Fußspitze im Abseits (66.).

Gündogan vergibt bemerkenswert

Anschließend schalteten die Gastgeber merklich einen Gang zurück. Entsprechend kam Wolverhampton etwas mehr auf. Die Joker Sarabia (63.) und Podence (68., 82.) verpassten es jedoch, daraus Kapital zu schlagen. Auf der Gegenseite vollbrachte Gündogan derweil das Kunststück, den Ball freistehend aus kürzester Distanz noch über den Kasten zu köpfen (80.). Der Endstand von 3:0 war somit besiegelt.

Manchester City bekommt es am Freitagabend (21 Uhr) mit Tabellenführer Arsenal zu tun. Die beiden englischen Topteams kämpfen jedoch nicht um Punkte im Meisterrennen. Stattdessen geht es im FA Cup zur Sache, bevor die Skyblues direkt das nächste Duell mit dem Norden Londons erwartet: Am Sonntag, 5. Februar, gastiert der amtierende Meister und Tabellenzweite ab 17.30 Uhr bei Tottenham. Wolverhampton hat indes die Chance, sich für das FA-Cup-Aus gegen den FC Liverpool zu revanchieren: Am Samstag, 4. Februar (16 Uhr), reisen die Reds ins Molineux.