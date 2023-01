Ordentliches Debüt gegen Liverpool: 100-Millionen-Mann Mudryk wird beinahe Matchwinner

Der FC Chelsea hatte beim FC Liverpool die besseren Chancen - die beste wohl Mykhaylo Mudryk. Beim 0:0 in Anfield hinterließ der Königstransfer einen guten Eindruck.

Beide Teams haben weiterhin mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen, sodass Liverpool und Chelsea auch deshalb nicht dort stehen, wo man Reds und Blues in der Tabelle erwarten würde. Das Duell Neunter gegen Zehnter begann dennoch recht dynamisch - mit einem vermeintlichen Traumstart der Gäste. Doch Havertz hatte bei seinem Abstauber nach einer Ecke knapp im Abseits gestanden (3.).

Auch wenn es beim 0:0 blieb, machte die Potter-Elf den besseren Eindruck. In Liverpools Angriffsspiel fiel nur mal Neuzugang Gakpo auf - und das mit zwei wilden Abschlüssen (6., 20.) nicht unbedingt positiv. Die Heim-Mannschaft bot an der Anfield Road nur wenig an, was die Partie, in der beide Mannschaften weitaus weniger pressten als noch in der jüngeren Vergangenheit, mitunter zäh werden ließ.

Vor der Pause wacht Liverpool auf

Chelsea hatte zumindest mehr Abschlüsse, durch Badiashile nach einem Standard auch mal wieder eine richtig gute Chance - Alisson war auf seinem Posten (32.). In der Folge übernahmen auf einmal die Reds das Kommando und hatten ihre bislang eindeutig beste Phase. In Torgefahr konnten sie das allerdings nicht ummünzen, Salah blieb zweimal aussichtsreich harmlos (38., 45.+1).

Ihre verbesserte Performance nahmen die Reds mit in den zweiten Abschnitt, Konaté wollte Kepa gleich mal aus über 40 Metern überraschen (46.). Wenig später fehlte bei Gakpo mal wieder die nötige Präzision (50.) - Liverpool war besser. Kurz. Im etwas lebhafteren zweiten Durchgang wechselten die Kräfteverhältnisse des Öfteren.

Mudryk macht Alarm - und vergibt

Als Potter nach 55 Minuten seinen 100-Millionen-Mann Mudryk einwechselte, hatte wieder Chelsea Oberwasser. Der ukrainische Linksaußen trat sofort als Aktivposten in Erscheinung, stellte die Reds mit seiner Geschwindigkeit vor Probleme. Nach einem starken Dribbling hatte Mudryk sogar eine Großchance - ans Außennetz (64.).

In Richtung Schlussphase erschien jeder Ausgang möglich. Nach Vorarbeit des eingewechselten Darwin ließ Gakpo hüben die nächste Gelegenheit aus (69.), ehe Mudryk drüben am zweiten Pfosten zweimal verpasste (70., 72.). Für Liverpool hatte Alexander-Arnold eine gefährliche Direktabnahme (83.), doch die letzte große Chance gehörte den Blues: Mudryk setzte Joker Chukwuemeka ein, der sich im Strafraum noch von Robertson blocken ließ (90.+2).

So blieb es bei der durchaus vertretbaren Punkteteilung, die beide Teams in der Tabelle nicht wirklich vom Fleck kommen lässt.