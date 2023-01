Dank Kanes Klasse: Spurs siegen knapp bei Fulham

Nach Niederlagen gegen Arsenal und ManCity haben sich die Tottenham Hotspurs mit einem Sieg zurückgemeldet. Das Team von Trainer Antonio Conte siegte dank Torjäger Kane knapp mit 1:0 beim FC Fulham.

Nach zwei Niederlagen in Serie wollten die Spurs wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Aber Tottenham tat sich zunächst schwer. Fulham war in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und kam durch de Cordova-Reid (10.) und Reed (19.) zu ersten Torchancen.

Kane präzise zur Führung

Die Gäste machten in den ersten 45 Minuten kein gutes Spiel, Fulham hatte wenig Mühe, defensiv die Null zu halten. Nach vorne agierten die Gastgeber zwar durchaus mutig, die letzte Durchschlagskraft fehlte jedoch auch bei ihnen. Gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Spurs etwas aktiver, Emerson Royal gab den ersten Schuss aufs Tor ab (36.). Dass Tottenham zur Pause mit 1:0 führte, lag schlichtweg an der individuellen Klasse von Kane. Der Angreifer legte sich vor dem Strafraum den Ball zurecht und traf präzise ins rechte Eck, Leno hatte keine Chance (45.+1).

Leno rettet gegen Kane

In Sachen Unterhaltungswert war die zweite Hälfte sehr überschaubar. Torchancen gab es fast keine, Fulham fand überhaupt nicht mehr ins Spiel. Kane hatte für die Spurs die Chance, früh für Klarheit zu sorgen, aber Leno war beim Kopfball des Torjägers mit einem starken Reflex zur Stelle (57.). Rächen sollte sich das nicht, da Tottenham defensiv sicher stand und den Hausherren im vorderen Bereich wenig einfiel, Solomons Schlenzer entschärfte Lloris (89.). Somit meldete sich die Mannschaft von Antonio Conte nach zwei Niederlagen wieder zurück und bleibt an den Champions-League-Rängen dran.

Für Tottenham geht es am Samstag (19 Uhr) mit der vierten Runde im FA Cup gegen Preston North End weiter. Fulham trifft im selben Wettbewerb auf Sunderland (Samstag, 16 Uhr).