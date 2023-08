Im Elfmeterschießen: ManCity gewinnt erstmals den UEFA-Supercup

Manchester City sichert sich nach dem ersten Champions-League-Titel im Juni auch den ersten UEFA-Supercup. Nach einem intensiven Spiel musste das Elfmeterschießen zur Ermittlung des Siegers herhalten. Gudelj versagten letztlich die Nerven.

Manchester City lief mit vier Veränderungen im Vergleich zum 3:0-Auftaktsieg beim FC Burnley auf. Coach Pep Guardiola musste Spielmacher De Bruyne ersetzen, der den Sky Blues drei bis vier Monate nicht zur Verfügung steht. Außerdem standen Lewis, Bernardo Silva und Alvarez nicht mehr in der Anfangsformation. Dafür begannen Gvardiol, Kovacic, Palmer und Grealish von Beginn an.

Auf der anderen Seite nahm Sevillas Trainer José Luis Mendilibar nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen den FC Valencia zwei Wechsel vor. Jordan und Oliver ersetzten Fernando und Suso (beide Bank). Ex-Frankfurter Sow schaute sich die Partie von außen an.

Manchester City begann etwas unsicher und leistete sich in den ersten Minuten direkt zwei Fehler im Aufbauspiel, doch hatte Glück, dass die Sevillistas ihre Chancen nicht sauber zu Ende spielten. Die Citizens formierten sich gegen den Ball in einer Viererkette mit Ex-Leipziger Gvardiol auf der linken Außenbahn. Mit dem Ball bildete das Team von Guardiola eine Dreierkette, wobei Akanji neben Rodrigo auf die Sechs vorrückte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten war es dann der CL-Sieger, der erstmals gefährlich vors Tor kam.

Aké und Grealish prüfen Bono - En-Nesyri trifft aus dem Nichts

Akés Kopfball parierte Bono dank seines guten Stellungsspiels stark (8.). Knapp zehn Minuten später prüfte auch Grealish den marokkanischen Nationaltorwart, doch der Schuss des Engländers stellte Bono nicht vor größere Probleme (17.).

City war zwar am Drücker, doch in der Defensive nicht hundertprozentig aufmerksam. Ein spektakuläres flaches Zuspiel von Bono zu Oliver hebelte Halb-Manchester aus, über Umwege kam der Ball zu Acuna, dessen Flanke punktgenau bei Vollstrecker En-Nesyri ankam. Der Mittelstürmer bewies Coolness und überwand Ederson per Kopf zur überraschenden Führung (25.).

En-Nesyri vergibt Großchance - Palmer erlöst City

ManCity suchte nach der direkten Antwort, fand diese aber erst einmal nicht. Zumindest nicht mehr vor dem Halbzeitpfiff. Und auch nach dem Seitenwechsel verloren die Sky Blues ungewöhnlich häufig den Ball - und liefen in einen Konter. Doch En-Nesyri, der nach Vorlage von Ocampos alleine vor Ederson stand, vergab die große Möglichkeit auf den Doppelpack (50.).

So drehte sich das Spielgeschehen wieder zu Gunsten ManCitys , doch Torchancen blieben weiterhin Mangelware - bis zur 63. Minute. Endlich erreichte eine englische Flanke mal ihren Abnehmer, der da Palmer hieß und den Ball gegen die Laufrichtung von Bono zum Ausgleich in die Maschen beförderte. Wenige Augenblicke später hätte der FC Sevilla allerdings beinahe Nehmer-Qualitäten bewiesen, doch erneut scheiterte En-Nesyri am starken Ederson (64.). In den letzten gut 20 Minuten konzentrierten sich die Andalusier dann aber aufs Verteidigen und überstanden die Restzeit tatsächlich, auch, weil Bono in der 90. Minute überragend gegen Aké parierte.

Gudelj verschießt als einziger Schütze

Ohne Verlängerung stand direkt das Elfmeterschießen an, in dem die ersten neun Schützen allesamt trafen. Sevillas fünfter und schließlich letzter Schütze, Gudelj, traf nur die Oberlatte und machte Manchester City somit zum UEFA-Supercup-Sieger.

Für die Citizens geht es bereits am Samstag gegen Newcastle United (21 Uhr) weiter. Der FC Sevilla gastiert am Montagabend (19 Uhr) bei Deportivo Alaves.