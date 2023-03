Mané: "Es ist nicht leicht, den Rhythmus zu finden"

Zum ersten Mal nach über vier Monaten stand Sadio Mané beim 5:3 gegen den FC Augsburg in der Startelf des FC Bayern. Trotz zweier Torvorlagen offenbarte der Senegalese dabei, dass ihm Spielrhythmus und Spritzigkeit noch etwas fehlen.

Am 8. November hatte sich der 30-Jährige in der Anfangsphase des 6:1 gegen Werder Bremen am Schienbeinköpfchen verletzt, musste operiert werden und verpasste die Weltmeisterschaft in Katar sowie den Pflichtspielstart 2023. Nach drei Einsätzen als Joker brachte Trainer Julian Nagelsmann Mané erstmals wieder in der Startelf - in einer Doppelspitze an der Seite von Serge Gnabry. Mané bereitete den 2:1-Führungstreffer durch Benjamin Pavard artistisch per Fallrückzieher vor. Auch beim 4:1 wurde ihm eine Vorlage gutgeschrieben, als Leroy Sané seinen abgewehrten Schuss ins Tor köpfte.

Statistisch ein guter Auftritt, allerdings zeigte sich auch deutlich, dass Mané noch ein paar Prozentpunkte zur Topform fehlen. Wie viele? "Ich weiß nicht, das habt ihr zu beurteilen", sagte er mit einem Lachen zu den Reportern in der Mixed-Zone. "Ich denke, ich kann besser spielen, das werde ich auch", fügte der Weltstar an. Exemplarisch eine Szene aus der 52. Minute, als Mané eine perfekte Rückgabe von Alphonso Davies deutlich neben statt ins Tor setzte.

Kurz davor hatte er bei einem Treffer mal wieder, wie so häufig in dieser Saison, im Abseits gestanden. "Es nicht leicht, nach einer Verletzung den Rhythmus zu finden. Der kommt mit den Spielen", sagte Mané.

Mané reist zur Nationalmannschaft

Spielpraxis wird er während der Länderspielphase bekommen. Mané kündigte auf eine kicker-Nachfrage an, zur Nationalmannschaft reisen zu wollen, zwei Partien stehen für den Senegal an. Und danach? Wird er seine Einsätze bei dem straffen Programm bekommen, auch wenn das Trainerteam in der entscheidenden Saisonphase keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten einzelner Spieler nehmen oder gar das System für sie umstellen wird. Es wird also auch für Mané Geduld gefragt sein. Vorerst jedoch kann er sich erholen, Nagelsmann gab der Mannschaft den Montag und den Dienstag frei, erst am Mittwoch nimmt sie die Vorbereitung auf das Spiel bei Bayer Leverkusen am kommenden Sonntag auf.

Ob Eric Maxim Choupo-Moting dann schon dabei sein kann, ist offen. Der Stürmer fehlte gegen Augsburg wegen Rückenproblemen, musste sich deswegen schon unter der Woche gegen PSG auswechseln lassen. Eine MRT-Untersuchung förderte jedoch keinen genaueren Befund hervor.