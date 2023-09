Mainzer Verletzungspech hält an: Hanche-Olsen fehlt mindestens vier Monate

Der 1. FSV Mainz 05 kommt in der Bundesliga bisher auf keinen grünen Zweig. Nach der nächsten Niederlage (1:2 gegen Augsburg) vermeldeten die Rheinhessen nun den nächsten langfristigen Ausfall.

Andreas Hanche-Olsen muss sich einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Das teilte sein Klub, der 1. FSV Mainz 05, am Montagmittag mit. Der Innenverteidiger werde den 05ern vier bis sechs Monate fehlen, hieß es, - die nächste Hiobsbotschaft für den gebeutelten Tabellenletzten.

Der Norweger war im Januar von KAA Gent an den Rhein gewechselt und ohne Verzögerung zur unverzichtbaren Säule in der Abwehr-Dreierkette geworden (kicker-Notenschnitt 3,32). In der neuen Saison kam er noch nicht in Tritt und nur zu zwei Teilzeiteinsätzen. Am Wochenende, bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg, fehlte Hanche-Olsen erneut mit Sprunggelenksproblemen. Dass diese nun operativ behoben werden müssen, wird Trainer Bo Svensson und die sportliche Führung sorgen.

Kohr musste erneut in der Abwehr helfen

Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass Sturmtalent Nelson Weiper sich einer Knie-Arthroskopie unterziehen muss. Auch Jonathan Burkardt fehlt weiterhin wegen einer Knieverletzung, sodass die Mainzer am Freitag mit der Verpflichtung des vertragslosen Anwar El Ghazi reagierten.

In der Abwehr fehlen zusätzlich derzeit rechts Silvan Widmer nach seiner Achillessehnen-OP und innen Maxim Leitsch mit einer Innenbandverletzung. Gegen Augsburg war Mittelfeld-Abräumer Dominik Kohr abermals in die Verteidigung gerutscht, sodass mit Sepp van den Berg zumindest ein gelernter Abwehrspieler auf der Bank Platz nehmen konnte.

Die Mainzer stellen aktuell mit 14 Gegentoren die drittschwächste Defensive - und obendrein mit vier Treffern den schwächsten Sturm.