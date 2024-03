Mainzer U-17-Weltmeister Dal winkt Bundesligadebüt

Die Streiks der Bahn und bei der Lufthansa lassen Mainz bei der Anreise nach München kalt. Zur 05-Reisegruppe gehört auch U-17-Weltmeister Maxim Dal, der vor seinem Bundesligadebüt steht.

Wie bei längeren Distanzen üblich, hat 05-Teammanager Darius Salbert auch diesmal einen Charterflug für die Reise zum FC Bayern gebucht, wo Mainz 05 am Samstag gastiert (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Mit ins Flugzeug steigen wird auch Maxim Dal, der nach Ansicht von Bo Henriksen gute Chancen hat, beim Rekordmeister sein Bundesligadebüt zu feiern.

"Er wird in München dabei sein und vielleicht auch spielen", sagt der Trainer, der den 18-Jährigen in Leverkusen (1:2) und gegen Gladbach (1:1) bereits zweimal für den 20er-Kader nominierte, aber noch nicht einsetzte. Damit könnte U-Nationalspieler Dal, der vor knapp einem Jahr einen Vertrag bis 2027 unterschrieb, ein weiteres Zwischenziel abhaken.

Als zuletzt gegen Gladbach Dominik Kohr kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz flog, "waren wir bereits nahe dran, Maxim einzuwechseln", verrät Henriksen, der dem Innenverteidiger gute Trainingsleistungen bescheinigt. Der 05-Coach kümmert sich in dieser Woche besonders um den Youngster. "Das Wichtigste ist, dass die Jungs fühlen, dass sie ein Teil von uns sein können. Ich habe mit ihm gesprochen, man kann in seinen Augen sehen, wie hungrig er ist. Ich liebe die Arbeit mit jungen Spielern, weil sie so leicht zu begeistern sind", so Henriksen.

Dal war im vergangenen Sommer in den Profikader aufgerückt, zog sich jedoch in einem Testspiel eine schlimme Knieverletzung zu. Der Verdacht auf Kreuzbandriss bestätigte sich zum Glück für ihn nicht. Anfang November feierte er in der U-19-Bundesliga ein Kurz-Comeback, danach reiste er direkt mit der U-17 des DFB zur Weltmeisterschaft, wo er mit dem Team von Christian Wück den Titel gewann.

Die Atmosphäre am Samstag in der Allianz-Arena wird für Dal auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis werden. Am Mittwoch danach steht bereits das nächste Karriere-Highlight an. Im Viertelfinale der Youth League steht der deutsche U-19-Meister von 2023 dem FC Porto gegenüber. Mit einem Sieg würde sich Mainz, das bisher unter anderem Manchester City und den FC Barcelona eliminierte, für das Final-Four-Turnier vom 19. bis 22. April in Nyon qualifizieren.