Mainzer Leihspieler: Nur bei Mateta läuft es richtig schlecht

Mainz 05 hat acht Spieler quer durch Europa verliehen. Während die Tage von Jean-Philippe Mateta bei Crystal Palace gezählt scheinen, entwickeln sich andere weiter.

Knapp vier Millionen Euro Leihgebühr kassieren die Rheinhessen für die 18-monatige Ausleihe von Mateta in die Premier League. Zumindest falls der Franzose dort so lange spielt, denn seine Tage sind wohl gezählt. Unter Roy Hodgson, der im Januar Mateta in sein Team holte, spielte der Stürmer nur sporadisch, kam in sieben Premier-League-Spielen auf 218 Einsatzminuten und 1 Tor. Unter dessen Nachfolger Patrick Vieira fällt die Bilanz 2021/22 mit zwei torlosen Spielen und 61 Spielminuten noch dürftiger aus. Kein Wunder, dass Crystal Palace gerne Mateta loswerden möchte. "Er kann den Verein verlassen", wird Mainz-Sportvorstand Christian Heidel in der Bild zitiert. Das geht natürlich erst im Januar und nur mit Zustimmung der Rheinhessen, ansonsten läuft das Leihgeschäft bis Juni 2022 weiter. Danach läuft das Arbeitspapier des 24-Jährigen am Bruchweg noch ein weiteres Jahr. Eine Zukunft dürfte er jedoch auch dort nicht besitzen, schon allein, weil Svensson Stürmer bevorzugt, die viel nach hinten arbeiten.

Fernandes und Kilian bei der Konkurrenz im Einsatz

Besser als für Mateta läuft es für Edimilson Fernandes in Bielefeld, wohin sich der Schweizer kurz vor Transferschluss ausleihen ließen. Nachdem er zunächst wegen eines grippalen Infekts ausfiel, bekommt der 25-Jährige inzwischen regelmäßig Spielzeit, war in der Liga in vier Spielen 200 Minuten auf dem Platz. Bielefeld besitzt für den nächsten Sommer eine Kaufoption. Innenverteidiger Luca Kilian (22) läuft seit Ende August für den 1. FC Köln auf, wo er auch sechs Bundesligaeinsätze und 384 Spielminuten kommt. Die 2. Liga ist die sportliche Heimat von Linksverteidiger Jonathan Meier (21), der in sieben Punktspielen für Hansa Rostock auflief und auf 398 Spielminuten kommt.

Ronael Pierre-Gabriel (23), Dimitri Lavalee (24), Abass Issah (23) und Marlon Mustapha (20) sind bei ausländischen Klubs untergekommen. Pierre-Gabriel spielt bereits seit Juli 2020 für Stade Brest, wo er am vergangenen Wochenende sein 42. Pflichtspiel absolvierte. Innenverteidiger Lavalee zog es im Januar zu K. Sint-Truidense VV nach Belgien, dort machte er unter dem deutschen Trainer Bernd Hollerbach gerade sein 26. Pflichtspiel. Issah stürmt seit Sommer 2021 für HNK Rijeka in der kroatischen 1. Liga, erzielte in 16 Pflichtspielen sechs Tore. Der aus dem Mainzer NLZ stammende Mustapha kommt für den FC Admira Wacker regelmäßig zum Einsatz und schoss in der Bundesliga Österreichs in zwölf Spielen zwei Treffer. Alle Leihverträge enden im Juli 2022.