Mainzer Duo wird in Bremen nicht im Kader stehen

Der 1. FSV Mainz 05 ist mit einer ausbaufähigen Punktausbeute in die neue Saison gestartet. Zwei Spieler fehlen den Rheinhessen nun auch noch im Gastspiel bei Werder Bremen.

Fast wäre es so weit gewesen. Bis in die Nachspielzeit hatte Mainz 05 im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt geführt, dann aber schockte Omar Marmoush Bo Svenssons Team und erzielte den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Dahin war er daher, der erste Sieg der Mainzer in der noch jungen Bundesligasaison.

Zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Spielfeld gestanden hatten Ludovic Ajorque und Maxim Leitsch. Beide hatten am Sonntag Pech: Ajorque, der Pechvogel beim 1:4 in der Vorwoche gegen Union Berlin, war bereits nach dem Aufwärmprogramm angeschlagen und konnte nicht auflaufen. Leitsch musste in der 70. Minute ausgewechselt werden.

Muskelfaserriss bei Ajorque, Leitsch am Knie verletzt

Nun gab Mainz in einer Pressemitteilung die Diagnosen beider Spieler bekannt. Angreifer Ajorque habe sich "einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel" zugezogen, Leitsch "eine Innenbandverletzung im linken Kniegelenk". Bereits jetzt steht laut deren Klub fest, dass "beide Spieler somit für das anstehende Duell mit dem SV Werder Bremen ausfallen".

Die Nullfünfer hoffen, dass beide Spieler in der Länderspielpause wieder ins Training einsteigen können, schrieben aber offiziell davon, dass "die Dauer der verletzungsbedingten Zwangspause vom individuellen Heilungsverlauf" abhänge.

Leitschs erster Startelfeinsatz seit September

Leitsch hatte gegen Frankfurt erstmals seit dem 7. Spieltag der vergangenen Saison vor fast einem Jahr (1:1 gegen Hertha BSC) in der Startelf gestanden. Zwischenzeitlich hatte er an einem Erschöpfungszustand gelitten. Im Januar 2023 feierte er sein Comeback.