Mainz wartet auf die Reaktion von Barreiro oder Benfica

Die späte Einwechslung von Leandro Barreiro hat nach Angaben von Mainz 05 ausschließlich Fitnessgründe. Was einen möglichen Sommer-Wechsel des Luxemburgers zu Benfica Lissabon angeht, tappt der Bundesligaklub weiter im Dunkeln.

Das Fehlen von Brajan Gruda und Barreiro in der Mainzer Startelf gegen den VfL Wolfsburg kam überraschend. Mittelfeld-Dribbler Gruda musste wegen einer defensiveren Grundausrichtung zunächst auf der Bank Platz nehmen, bei Barreiro gaben die Folgen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel vor der Winterpause den Ausschlag. "Bei langen Bällen oder Vollspannschüssen fehlte ihm noch die hundertprozentige Sicherheit", betont Sportdirektor Martin Schmidt. Vor dem Wolfsburg-Spiel hat der Luxemburger nur dosiert trainiert, ab dieser Woche soll "er voll dabei sein" (Schmidt). "Leandro war leider noch nicht so weit ist. Die Situation hat es nicht so ganz hergegeben, nachdem er im Testspiel 45 Minuten absolviert hatte", pflichtet Trainer Jan Siewert bei.

Schmidt: "Wir wissen davon nur aus den Medien"

Barreiros möglicher Wechsel nach Lissabon sei nicht der Grund für den Platz auf der Bank gewesen. Nach Medienberichten aus Portugal sei sich der Champions-League-Klub mit dem 24-Jährigen, dessen Vertrag in Mainz zum Saisonende ausläuft, bereits handelseinig, unterschrieben ist allerdings wohl noch nichts. "Wir wissen davon auch nur aus den Medien", sagt Schmidt, "der kurz vor Weihnachten ein neues Angebot von Mainz 05 hinterlegt hatte".

Nach den Neuigkeiten aus Lissabon in einem Gespräch für Klarheit zu sorgen, hält er für "total unüblich". Ein Wechsel in der Winterpause scheint sowieso ausgeschlossen. Mainz will seinen Leistungsträger, der seit 2016 am Bruchweg ausgebildet wurde, nicht abgeben und sich damit im Abstiegskampf schwächen. "Es liegt nichts vor, wir haben auch keinen Anruf bekommen", beteuert Schmidt. Alles spricht dafür, dass Benfica den Transfer erst im Sommer vollziehen will, wenn der Spieler ablösefrei ist.

Barreiro, der als Sechser und Achter fungiert, absolvierte bislang 125 Bundesliga- und zehn DFB-Pokalspiele für Mainz 05 und lief 54-mal für die luxemburgische Nationalmannschaft auf.