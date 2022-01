Mainz wartet auf den Negativtest von Niakhaté

Wegen der Personalprobleme in der Abwehr denkt Mainz-Trainer Bo Svensson an eine Änderung der Grundordnung. Statt drei Innenverteidigern könnten nur zwei auflaufen. Der negative COVID-19-Test von Moussa Niakhaté steht noch aus.

"Er hat bis jetzt nicht erfüllt, was er erfüllen muss. Wenn am Freitag ein negatives Ergebnis vorliegt, könnte er am Samstag im Kader stehen." Svensson hat die Hoffnung noch nicht völlig aufgegeben, dass sein Kapitän, der vor gut einer Woche positiv auf COVID-19 getestet wurde, rechtzeitig zum Spiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zurückkehrt.

Andere Innenverteidiger wie Alexander Hack (Rotsperre) und Jeremiah St. Juste werden wohl fehlen. Bei St. Juste ließ sich Svensson allerdings noch ein Hintertürchen offen. Nach drei Monaten Verletzungspause und zwei Wochen Mannschaftstraining hat der Niederländer keine Probleme mehr und kann vielleicht schon im Laufe der englischen Woche sein Comeback feiern. Am Dienstag gastiert Mainz im DFB-Pokal beim VfL Bochum, am Samstag danach bei der SpVgg Greuther Fürth.

Viererkette ein "ernsthaftes Thema" - 1000 Zuschauer dabei

Da auch Niklas Tauer verletzt ist, stehen Svensson im Falle eines Fehlens von Niakhaté nur noch Stefan Bell und David Nemeth als Innenverteidiger zur Verfügung. Zuletzt in Leipzig half Rechtsverteidiger Silvan Widmer im Abwehrzentrum aus, was diesmal aber nicht so gut funktionierte, wie das 1:4-Endresultat zeigte. "Die Umstellung auf eine Viererkette ist ein ernsthaftes Thema, wir haben einen Engpass hinten und überlegen, was am besten passt", betont der 05-Trainer.

Svensson und die Spieler freuen sich, dass überraschend 1000 Zuschauer zugelassen wurden, nachdem von einem Geisterspiel ausgegangen wurde. In Abstimmung mit den zuständigen Behörden erhalten nur Dauerkarteninhaber aus den Städten Mainz, Wiesbaden und Worms sowie den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms Zutritt.

Laut der Corona-Schutzverordnung von Rheinland-Pfalz sind regionale Veranstaltungen mit bis zu 1000 Zuschauern durchführbar. "Ich bin kein Experte, kann mich nur ein Stück weit wundern, dass in Dortmund mit einer Kapazität von 80.000 nur 750 zugelassen sind und hier bei uns, wo 34.000 reinpassen, lediglich 1000 rein dürfen, obwohl die Spiele im Freien stattfinden", sagte Svensson.