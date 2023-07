Mainz-Senkrechtstarter Dal fällt monatelang aus

U-17-Europameister Maxim Dal wird dem 1. FSV Mainz 05 mehrere Monate fehlen. Der Innenverteidiger hat sich eine Knieverletzung zugezogen.

Maxim Dal hatte vom baldigen Bundesliga-Debüt träumen dürfen, jetzt muss er stattdessen erst mal für längere Zeit pausieren. Wie der 1. FSV Mainz 05 am Montag mitteilte, hat sich der 17 Jahre junge Senkrechtstarter ein schweres Hyperextensionstrauma im linken Knie mit Kapsel-Band-Verletzung zugezogen. "Je nach Heilungsverlauf" werde Dal zwei bis drei Monate ausfallen.

Das ist das Ergebnis der ausführlichen Untersuchungen, die nach dem Testspiel gegen die TuS Koblenz am vergangenen Freitag durchgeführt worden waren. Dal, erst zur Pause eingewechselt, war beim 6:1-Sieg nach nur wenigen Minuten auf dem Platz infolge eines Zweikampfs liegengeblieben und musste schließlich vom Platz getragen werden. Auch Trainer Bo Svensson war zur Unfallstelle geeilt.

Mit der langen Zwangspause ist der steile Aufstieg, den Dal in den vergangenen drei Monaten erlebte, vorerst ausgebremst. Ende April war der Mainzer U-19-Spieler A-Junioren-Meister geworden, im Mai unterschrieb er seinen ersten Profivertrag bis 2027, und am 2. Juni wurde er mit der deutschen U-17-Nationalmannschaft in Ungarn Europameister.

Dabei hatte Dal im Viertelfinale gegen die Schweiz (3:2 i.E.) früh die Rote Karte gesehen und deswegen das Halbfinale gegen Polen (5:3) verpasst, im Endspiel gegen Frankreich (5:4 i.E.) seinen Stammplatz im Abwehrzentrum aber wieder eingenommen.

Dal ist schon seit der U 10 Mainzer

Mit dem Beginn der Sommervorbereitung hatte Dal einen Platz im Bundesliga-Kader der Mainzer inne und wollte sich für den dauerhaften Verbleib bei Svensson bewerben, ehe ihn nun die Knieverletzung stoppte. Der 1,88 Meter große Linksfüßer spielt bereits seit 2015 für den FSV und wird seit der U 10 im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet. In der vergangenen Saison war er zunächst Teil der B-Junioren, ehe er in der Saison-Endphase zur U 19 aufrückte und sich in den Endrundenspielen um die Meisterschaft auf Anhieb in die erste Elf spielte.