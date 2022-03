Mainz schaut bei Lavalee wieder genauer hin

Sieben Spieler hat Mainz 05 aktuell noch verliehen. Die Chancen, im Sommer an den Bruchweg zurückkehren zu können, stehen nicht bei allen gut. Dimitri Lavalee und Marlon Mustapha haben sich am besten entwickelt.

Noch hat der 1. FC Köln die Kaufoption bei Luca Kilian nicht gezogen, doch beim 1. FSV Mainz 05 zweifelt niemand daran, dass die Rheinländer das demnächst machen werden, hat der 22-Jährige doch bereits 24 Bundesligaspiele absolviert. Die Ablöse hält sich angesichts von zwei Millionen Euro noch im vertretbaren Rahmen.

Bei sechs weiteren Spielern, die Mainz 05 aktuell verliehen hat, ist die Lage weniger klar. Dimitri Lavalee ist in knapp eineinhalb Jahren bei K. Sint-Truidense VV in seiner belgischen Heimat zum absoluten Stammspieler avanciert, kommt in dieser Saison auf 29 Einsätze. Zuletzt hat Mainz den 25-Jährigen mit seinen Scouts wieder genauer unter die Lupe genommen. Lavalee, der einen starken linken Fuß besitzt, spielt inzwischen häufiger im defensiven Mittelfeld, im Sommer 2020 war er als Innenverteidiger zum FSV gekommen. Als solcher könnte er auch ab dem kommenden Juli Verwendung finden, vor allem falls Moussa Niakhaté den Klub verlässt. Der 05-Kapitän hat nur noch einen Vertrag bis 2023, in diesem Sommer lässt sich mit ihm letztmals groß Kasse machen.

Große Fortschritte bescheinigt man 05-intern auch Marlon Mustapha. Der 20 Jahre alte Stürmer kommt beim FC Admira Wacker auf 21 Startelfeinsätze und vier Saisontore in der Bundesliga Österreichs. Mustapha wurde bis Sommer 2021 drei Jahre lang in Mainz ausgebildet und steht dort noch bis 2024 unter Vertrag.

Edimilson Fernandes kommt bei YB Bern seit dem Wechsel in sein Heimatland im Februar immerhin regelmäßig zum Einsatz, teilweise jedoch auch nur als Einwechselspieler. Der 25-Jährige ist dorthin bis zum 30. Juni verliehen, nachdem es in der ersten Saisonhälfte bei Arminia Bielefeld schlecht funktioniert hatte. Dass er sein letztes Vertragsjahr ab Sommer wieder in Mainz verbringt, ist nicht unbedingt in Sicht, zumal den 05-ern für die der Sechser-/Achter-Positionen viele Spieler zur Verfügung stehen.

Auch die Ausleihe von Abass Issah an HNK Rijeka verläuft wenig perfekt. Zwar durfte der Flügelstürmer dort in der Europa-Conference-League-Qualifikation internationale Luft schnuppern, der 23 Jahre Ghanaer ist jedoch auch in der ersten Liga Kroatiens kein Stammspieler.

Sogar nur sporadisch kommt Linksverteidiger Jonathan Meier (22) bei Hansa Rostock in der 2. Liga zum Einsatz. Offen ist auch, ob Ronael Pierre-Gabriel einen neuen Anlauf in Mainz unternimmt. Beim französischen Tabellen-13. Stade Brest hat sich der 23-Jährige innerhalb von zwei Jahren zu einer festen Größe entwickelt. In Mainz müsste der Rechtsverteidiger in Konkurrenz zu Silvan Widmer treten. Personalbedarf besteht auf dieser Position durch das Vertragsende von Daniel Brosinski (33) aber auf jeden Fall.