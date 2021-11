Mainz profitiert von Quarantäne - Heidel hofft auf Umdenken im DFB-Team

Der 1. FSV Mainz könnte als Vorbild dienen für den FC Bayern und die Nationalmannschaft: Nach einem Corona-Ausbruch Anfang August sind inzwischen 98 Prozent der 05er komplett geimpft.

14 Personen schickten die Behörden vor dem 1. Bundesliga-Spieltag in Quarantäne. Drei Spieler und ein Mitglied des Trainerteams waren zuvor positiv auf Corona getestet worden, acht weitere Profis und zwei Staffmitglieder kamen wegen des fehlenden Impfschutzes in häusliche Isolation. Diese Erfahrung hat bei den Impfskeptikern im Klub ein Umdenken ausgelöst. "Wir haben eine ungeimpfte Person unter 50 Spielern und Staffmitgliedern. Wir machen keinen Unterschied zwischen Spielern und Staff. Alle haben vollen Impfschutz", bestätigte Sportvorstand Christian Heidel am Mittwoch entsprechende kicker-Recherchen. Die Impfquote in der 05-Lizenzspielerabteilung beträgt damit 98 Prozent.

Heidel geht davon aus, dass die Quarantänefälle in der Nationalmannschaft, die hauptsächlich Spieler des FC Bayern betreffen, die Diskussion unter den Bundesligaprofis anheizen wird: "Aufgrund der derzeitigen Infektionsrate werden sich sicher alle ungeimpften Spieler Gedanken machen. Der Vorfall beim DFB-Team kann sich immer wieder wiederholen und zur Quarantäne führen, auch wenn man nicht selbst erkrankt ist."

Heidel: "Ich hoffe, dass das bei den Spielern zum Umdenken führt"

Das Risiko werde durch die Infektionslage immer größer. "Ich hoffe, dass dies bei den Spielern zum Umdenken führt. Im eigenen Interesse und im Interesse aller Kollegen und der Gesamtverantwortung gegenüber dem Verein. Allerdings ist der öffentliche Druck jetzt schon immens. Es ist aber weiterhin immer noch die individuelle Entscheidung jedes Menschen, ob Fußballer oder nicht."

Komplett verschont blieb indes auch Mainz trotz der hohen Impfbereitschaft im Team nicht. Ende September passierte bei Alexander Hack ein Impfdurchbruch. Laut DFL-Anweisungen müssen zwar nur noch ungeimpfte Personen routinemäßig getestet werden, bei Hack waren jedoch Erkältungssymptome aufgetreten.