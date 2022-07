Mainz plant Trainings-Re-Start mit Lucoqui

Beim Trainingsauftakt ist Anderson Lucoqui immer für eine Überraschung gut: Beim Start nach der Sommerpause am 21. Juni fehlte er, weil ein Wechsel nach Hannover 96 zur Debatte stand. Beim Re-Start an diesem Montag wird er wohl überraschend vor Ort sein.

Ungeklärte Zukunft: Aaron (links) bekannte sich bislang nicht eindeutig zu den Mainzern, Anderson Lucoqui will die Enttäuschung über den geplatzten Hannover-Wechsel hinter sich lassen. IMAGO/Martin Hoffmann

Nachdem der Wechsel zu den Niedersachsen überraschend scheiterte, musste der 25-Jährige am Bruchweg mit der zweiten Mannschaft trainieren. Er hatte eine gute Woche Profitraining verpasst und sollte seinen Rückstand aufholen, was gelang. In der vergangenen Woche war für den Linksverteidiger wie für alle anderen Profis auch dann Home-Training angesagt.

Wenn nichts kurzfristig dazwischen kommt, wird Lucoqui an diesem Montag mit den 05-Profis in den zweiten Abschnitt der Vorbereitung starten. FSV-Trainer Bo Svensson versammelt um 11 Uhr erstmals den kompletten Kader um sich, nachdem die Nationalspieler den Sonderurlaub beendet haben. Am frühen Nachmittag beginnt dann der Media-Day, bei dem Mannschaftsfotos und Porträtaufnahmen entstehen.

Weiter Unklarheit um Aarons Zukunft

Am Mittwoch reisen die Profis dann ins achttägige Trainingslager nach Grassau am Chiemsee. Dort sind zwei Testspiele geplant, freitags gegen Besiktas Istanbul (20.15 Uhr) und drei Tage später gegen Newcastle United (16 Uhr). Beide Partien werden in Kufstein ausgetragen. Stand jetzt soll Lucoqui mit ins Trainingslager reisen. Für den Außenverteidiger geht es nun darum, die Enttäuschung wegen des geplatzten Wechsels hinter sich zu lassen. Dass bei den Gesprächen sein Vater und zwei verschiedene Beratungsagenturen mitmischten, hat den Transfer scheitern lassen.

In Mainz steht der Zugang von 2021 vor einer ungewissen Zukuft. In der vergangenen Saison kam Lucoqui hinter Aaron lediglich auf 13 Einsätze. In Anthony Caci haben die Rheinhessen nun einen weiteren Linksverteidiger verpflichtet. Allerdings sind die Planungen von Aaron immer noch ungeklärt. Ein Verkauf in diesem Sommer ist genauso möglich wie eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus. Für Letzteres sollte sich der Spanier laut den 05-Verantwortlichen aber eindeutig zu Mainz 05 bekennen, wovon bisher nichts bekannt ist.