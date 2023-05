Mainz-Leihgabe Tauer hat es auf Schalke sehr schwer

Niklas Tauer ist im Januar von Mainz 05 zu Schalke 04 gewechselt, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Doch er wartet immer noch auf das Debüt.

Endgültig festlegen wollte sich Schalke-Trainer Thomas Reis bei der Spieltagspressekonferenz nicht. Nach den jüngsten "Zipperlein" sei der 22-jährige Niklas Tauer zwar wieder fit, die Frage ist jedoch "wer im Kader den Platz räumen müsste, da vielleicht auch Cedric Brunner und Tim Skarke zurückkehren". Auf allzu vielen Positionen will Reis sein Team nach jüngsten Erfolgen nicht verändern. So wird der gebürtige Mainzer Tauer vermutlich allenfalls als Privatmann in der Mewa-Arena dabei sein, wo am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Schalke gastiert.

"Ich will nicht sagen, dass wir bei Niklas falschgelegen haben, es kamen die Verletzungen hinzu", so Reis. Im Trainingslager zog sich die FSV-Leihgabe zunächst einen Muskelfaserriss zu. Als sich Tauer wieder herangearbeitet hatte, traten die oben erwähnten "Zipperlein" auf. Ein Problem, mit dem sich der Spieler auch schon am Bruchweg herumplagte. In den vergangenen Wochen hat Tauer schließlich Reis sogar "ein bisschen leidgetan", weil er im Training "an dem ein oder anderen vorbeigezogen ist". In Freiburg war der Schalke-Trainer drauf und dran, Tauer zu seinem Debüt zu verhelfen, entschied sich dann aber für Rodrigo Zalazar, als er Marius Bülter auswechselte.

Als Alternative für das Mittelfeld geholt

Den Schritt, Tauer nach Schalke zu holen, bereut Reis jedoch nicht. Im Januar suchte er nach einem weiteren Sechser, um zu Alex Kral, Tom Krauß und Danny Latza eine Alternative zu haben. Florian Flick hatte man bereits an den 1. FC Nürnberg verliehen. "Der Tausch war definitiv sinnvoll", stellt Reis aus Schalke-Sicht fest. Flick absolvierte bei den Franken inzwischen zwölf Zweitligaspiele und bringt es auf 1068 Einsatzminuten.

Ein Wert von dem Tauer, der bei Schalke fünfmal auf der Bank saß und weiter auf sein Debüt hofft, nur träumen kann. Für ihn ist der Vereinswechsel kein Erfolg. Während Flicks' Leihe an den Club im Sommer endet, hat sich Tauer gleich für 18 Monate an Schalke gebunden. Je nach Ligazugehörigkeit werden die Karten im defensiven Mittelfeld dort im Juni unterschiedlich stark gemischt werden. Unter Umständen wird sich dann für Tauer die Frage stellen, ob ein erneuter Wechsel nicht der bessere Weg wäre.