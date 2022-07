Mainz lehnt Fan-Forderung nach Absage des Newcastle-Tests ab

Unter anderem die "Supporters Mainz" haben in einem offenen Brief die Absage des Testspiels gegen das von Saudi-Arabien finanzierte Newcastle United gefordert. Der Bundesligist lehnt es ab. Gleichzeitig sucht der FSV das Gespräch mit Fanvertretern.

Der 1. FSV Mainz 05 will wie geplant im Rahmen des Trainingslagers am Montag, 18. Juli, in Kufstein gegen Newcastle United antreten. Diese Entscheidung traf die Vereinsführung nach Gesprächen mit dem Trainingslager-Partner "Onside" sowie Verantwortlichen von Newcastle. Der Traditionsklub war im vergangenen Herbst vom saudi-arabischen Staatsfonds "PIF" übernommen worden. Einige Mainz-Fans forderten wegen der Beschneidung der Rechte auf Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit in Saudi-Arabien die Absage und kritisierten, dass eine solche Partie dem Leitbild von Mainz 05 widerspreche.

"Wir bedauern, dass es zu diesen Irritationen gekommen ist"

"Ein Testspiel gegen einen englischen Traditionsklub ist für uns zunächst ein sportliches Kräftemessen. Dieses Testspiel ist zudem für die Vorbereitung der Mannschaft besonders wichtig. Daher haben wir uns, unter Abwägung der verschiedenen Perspektiven und in Ermangelung eines alternativen Gegners, der auf diesem Spielniveau und zu diesem Spieltermin nicht verfügbar war, auf dieses Spiel verständigt", sagt der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann laut einer Klubmitteilung. "Die Reaktion von einigen Fans haben wir in dieser Form so nicht erwartet. Wir respektieren diese und bedauern, dass es zu diesen Irritationen gekommen ist, weil wir es als unsere Verantwortung sehen, mit allen Fans als geschlossene Einheit in eine Saison zu gehen."

Testmöglichkeit für die Nationalspieler

Die Partie sei neben der Begegnung gegen Athletic Bilbao die einzige richtige Testmöglichkeit für die Nationalspieler, die erst im Trainingslager in die Vorbereitung einsteigen. Anton Stach, Jonny Burkardt, Silvan Widmer und Co. haben die ersten beiden Tests gegen den 1. FC Kiedrich und Wormatia Worms wegen des Sonderurlaubs aufgrund von Länderspielen verpasst. Sie nehmen in der kommenden Woche das Training am Bruchweg auf, reisen dann vom 13. bis 20. Juli mit ins Trainingslager nach Grassau. Beim Testspiel gegen Besiktas Istanbul am 15. Juli wird es vermutlich nur zu Kurzeinsätzen reichen.

"Gravierende juristische und wirtschaftliche Folgen"

Auf den Test gegen Newcastle könne Mainz "aus sportlicher Perspektive nicht verzichten", sagt Christian Heidel. "Eine einseitige Absage durch uns, wie von manchen Fans gefordert, ist nicht denkbar, da diese aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen gravierende juristische und wirtschaftliche Folgen für uns haben könnte und wir grundsätzlich zu unseren vertraglichen Vereinbarungen stehen", so der Sportvorstand weiter.

Außerdem hätten die 05-Verantwortlichen nach eigenen Angaben ein differenziertes Meinungsbild innerhalb des Vereins in Bezug auf das Testspiel wahrgenommen. Sie wollen die Diskussionen zum Anlass nehmen, "im Rahmen eines Treffens mit Fanvertretern die grundsätzliche Haltung des Vereins zu erörtern und dabei auch das gemeinsame Verständnis des Leitbilds zu diskutieren", wie es in der Klubmitteilung heißt.