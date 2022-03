Mainz 05: Partie gegen BVB wird wohl stattfinden

Der 1. FSV Mainz 05 wird aller Voraussicht nach sein Bundesliga-Nachholspiel gegen Dortmund ausrichten. Fast alle Spieler sind freigetestet worden.

Bis auf zwei seiner Schützlinge würden alle Mainzer Spieler negative Tests vorweisen. Das teilte Trainer Bo Svensson, der selbst an Corona erkrankt war, bei einer Pressekonferenz am Sonntag mit. Der Coach schob jedoch nach, dass er eher mit denjenigen plane, die nicht infiziert waren.

Corona macht Mainz dennoch zu schaffen: "Auffälligkeiten" bemerkbar

Grund dafür ist, dass bei den Betroffenen bei den Herz- und Pulsmessungen "Auffälligkeiten" bemerkbar seien. Am Training teilgenommen hätten einige Spieler fast vollständig, andere wiederum kaum, bzw. nur beim Aufwärmen. Außerdem gilt es die Belastung auf mehrere Tage verteilt abzuwarten.

Nach Angaben der Mainzer hatten sich insgesamt 20 Personen aus der Mannschaft und dem Trainer- und Betreuerstab mit dem Coronavirus infiziert. Ganzen 14 Spielern wurde häusliche Isolation verschrieben, dazu gehörten auch die drei Lizenz-Torhüter Robin Zentner, der ohnehin verletzte Finn Dahmen und Lasse Riess.

Wir werden das mit den Torhütern hinbekommen. Sportvorstand Christian Heidel

Am Sonntag habe Stammkeeper Zentner wieder "ein paar Bälle gefangen", wie sein Trainer berichtete. Sportvorstand Christian Heidel gab sich optimistisch und meinte: "Wir werden das mit den Torhütern hinbekommen", warnte aber zugleich: "Die Gesundheit der Spieler muss im Vordergrund stehen." Die Profis werden daher vor der Wiederaufnahme des Trainings in der Uni-Klinik in Mainz durchgecheckt.

Wegen zu vielen Corona-Fällen und mangels eines vorhandenen Torhüters aus dem Profikader hatte die DFL dem Antrag der Mainzer, die angesetzte Partie gegen Dortmund vom 25. Spieltag zu verlegen und das Spiel gegen den FC Augsburg an diesem Samstag abzusetzen, zugestimmt. Für letztgenannte Partie gibt es noch keinen Nachholtermin.

Das Spiel gegen Dortmund soll am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) stattfinden. Am Dienstag um 13 Uhr wird die Pressekonferenz dazu erfolgen, das teilte Mainz 05 in einer Presseinfo mit.

