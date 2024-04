Mainz 05 führt digitale Dauerkarte ein - und hebt Sitzplatz-Preise an

Der 1. FSV Mainz 05 stellt seine Dauerkarten um - und bietet den Fans ab der nächsten Saison eine digitale Version an. Die Preise für Sitzplatz-Dauerkarten werden "durchschnittlich um etwa fünf Prozent" angehoben.

Mit den aktuellen Leistungen hat die Mainzer Mannschaft unter Trainer Bo Henriksen wieder ein wenig Euphorie entfacht - und die Hoffnung auf den Klassenerhalt genährt.

Die neue Saison 2024/25 wirft auch schon ihre Schatten voraus. Wie der FSV am Freitag mitteilte, bietet der Verein den Fans ab Sommer eine digitale Dauerkarte an. Dadurch soll konkret der "Ressourcenaufwand reduziert" und Plastikabfall vermieden werden. Bisherige Dauerkarten-Inhaber werden zeitnah über das Angebot in Kenntnis gesetzt.

Die neuen Dauerkarten werden im Übrigen alle automatisch zur neuen Saison auf eine digitale Variante umgestellt. Dadurch eröffnet der FSV unter anderem die Option der Weitergabe der Dauerkarte über "WhatsApp" - und schafft die Grundlage für künftige weitere digitale Services.

Wer auf seine physische Dauerkarte nicht verzichten mag, muss für diese eine gesonderte Gebühr von zehn Euro bezahlen.

"Damit berücksichtigt Mainz 05 den hohen Anteil junger Fans"

Im gleichen Zug hat Mainz am Freitag angekündigt, "zur Saison 2024/25 moderate Preisanpassungen" vornehmen zu müssen. Dies sei dem "anhaltenden Kostendruck in vielen Betätigungsfeldern des Vereins" geschuldet. Sitzplatz-Dauerkarten werden ab Sommer "durchschnittlich etwa fünf Prozent mehr als in der laufenden Saison" kosten.

Die Preise der Stehplatz-Dauerkarten lässt Mainz unberührt. "Damit berücksichtigt Mainz 05 den hohen Anteil junger Fans auf den Stehplätzen und möchte eine sozialverträgliche Preisstruktur bewahren", schreiben die Rheinhessen auf ihrer Website.

Im Vergleich liege Mainz "in allen Bereichen unter dem Liga-Durchschnitt, teilweise sogar deutlich darunter". Diese Preisstruktur will der Verein beibehalten.