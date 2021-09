Mainz 05: Die schwierige Suche nach dem Szalai-Ersatz

Nach Moussa Niakhaté muss Mainz 05 in Adam Szalai einen weiteren verletzten Stammspieler ersetzen. Keine leichte Aufgabe für Trainer Bo Svensson und die Mannschaft.

"Adam verfügt über ein paar Fähigkeiten, die wir sonst nicht haben", sagte Svensson bei der Spieltagspressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 UHR, LIVE! bei kicker). "Er ist ein Spieler mit sehr viel Erfahrung, der einiges in seinem Leben und seiner Karriere erlebt hat und auch seine Meinung vertritt. Trotz seines Alters und allem, was er erreicht hat, ist er immer noch sehr ehrgeizig und brennt. Adam ist ein Mensch, der andere Menschen mitnehmen kann. Einen solchen Charakter im Team zu haben, bedeutet uns sehr viel", skizzierte der 05-Trainer die Bedeutung des 33 Jahre alten Ungarn.



Szalai ist am Dienstag am Meniskus operiert worden, die Ausfallzeit beträgt rund sechs Wochen. "Adam kommt immer zurück, so wird es diesmal auch sein. Bis bald!", schrieb der Profi noch aus dem Klinikbett bei Instagram.



Die Charakterzüge von Szalai sind das eine, die fußballerischen Fähigkeiten das andere. "Er gibt uns bei langen Bällen viel Präsenz und ist mit dem Rücken zum Tor eine wichtige Anspielstation. Er hat eine Wucht und Körperlichkeit, die andere Stürmer nicht haben", beschreibt Svensson, was er an der Spielweise des Kapitäns der ungarischen Nationalmannschaft so schätzt. Bei den Beobachtern gehen die Meinungen über den Mainzer Spieler mit der Rückennummer 28 ziemlich auseinander.

Er hat eine sehr gute Form und ist gut angekommen bei uns. Trainer Bo Svensson über Marcus Ingvartsen

Was die Körperlichkeit betrifft, kommt Karim Onisiwo Szalai am nächsten. "Wir haben genügend Möglichkeiten in der Offensive", sagt Svensson und will nicht lamentieren. Neben U-21-Kapitän Jonathan Burkardt zählt dazu Marcus Ingvartsen. "Er hat eine sehr gute Form und ist gut angekommen bei uns", lobt der 05-Coach die Neuverpflichtung von Union Berlin.

Erfreuliche Entwicklung bei Patient Aaron

Nachdem Linksverteidiger Aaron wochenlang an Leistenbeschwerden laborierte, deren Ursache nicht wirklich zu ergründen waren, geht es für den Spanier wieder aufwärts. "Es ist sehr erfreulich, wie er auf die Belastung in dieser Woche reagiert hat. Er hat Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht und es gut weggesteckt. Am Anfang der Woche haben wir entschieden auszuprobieren, wie sein Körper auf die Belastung reagiert. Das war bisher gut", stellte Svensson zufrieden fest. Für eine Nominierung für den Spieltagskader reicht es aber wohl noch nicht.