Magdeburg-Coach Titz: "Wir sind gut damit beraten, im Hier und Jetzt zu bleiben"

Der 1. FC Magdeburg eilt weiter von Erfolg zu Erfolg und strebt nahezu unaufhaltsam der Rückkehr in die 2. Liga entgegen. FCM-Coach Christian Titz nimmt das Wort Aufstieg aber nicht in den Mund.

Dass die Frage kommen würde, darauf war Magdeburgs Coach Christian Titz am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Heimspiel am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr, LIVE! bei kicker) vorbereitet. Wie hätte sie auch nicht gestellt werden können, nach 26 Punkten aus zehn ungeschlagenen Spielen in Folge sowie dem Dauerabonnement auf Rang eins mit nunmehr 14 Punkten Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz? Also, Herr Titz, wann nehmen sie das Wort Aufstieg in den Mund?

"Ich würde mich unglaubwürdig machen, wenn ich nun beginne, über Themen zu sprechen, die noch in der Zukunft liegen", lautete die Antwort des FCM-Coaches. Dass die Frage zwangsläufig aufkommt, "wenn eine Mannschaft über einen gewissen Zeitraum ständig oben steht", sei ihm bewusst. "Doch das heißt nicht, dass man sich damit beschäftigen muss, was am Saisonende vielleicht als Resultat herauskommen könnte", sagte Titz: "Wir sind gut damit beraten, im Hier und Jetzt zu bleiben."

Und das bedeutet, dass der Fokus immer auf die nächste Partie, auf die Art und Weise des Fußballs gerichtet ist. "Wir machen ja keinen Hehl daraus, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen", sagte Titz - das gilt selbstverständlich auch für das Heimspiel gegen Wiesbaden. Titz warnte vor den Hessen, die eine "enorme Physis" auszeichne: "Sie sind sehr laufstark, sehr kampfstark, haben gute Fußballer in ihren Reihen und mit Nilsson einen starken Zielspieler." Dadurch sind sie "in der Box sehr gefährlich".

Trotz Entwarnung: Schuler fällt aus

Personell kann Titz dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Vom Stammpersonal werden lediglich Alexander Bittroff (Trainingsrückstand) sowie Luca Schuler ausfallen. Die Knieblessur des Torjägers sei zwar nicht schwerwiegend, hatte Titz gute Nachrichten parat. "Aber es hat sich ein Bluterguss gebildet", so der FCM-Coach. Dagegen können Kapitän Tobias Müller, der unter der Woche aus Vorsichtsmaßnahmen teils individuell trainiert hatte, sowie Neuzugang Tatsuya Ito mitwirken. Der Japaner musste beim hochklassigen 2:1-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken angeschlagen ausgewechselt werden. "Es war eine schwere Prellung, aber die haben wir durch die Behandlung gut in den Griff bekommen", sagte Titz.