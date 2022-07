Maaßens vorläufiges Fazit: "Das Thema ist ja nicht neu"

Der FC Augsburg kehrt zufrieden aus dem Trainingslager in Österreich zurück. Eine Baustelle bleibt jedoch bestehen.

Am Dienstag dürfen die Profis des FC Augsburg nochmal durchschnaufen. Nach acht intensiven Tagen im Tiroler Trainingslager gab Trainer Enrico Maaßen der Mannschaft zwei freie Tage, um sich dann ab Mittwoch auf die am Samstag anstehende Generalprobe gegen Stade Rennes vorzubereiten.

Grundsätzlich, sagt Maaßen, sieht er immer das Positive, und so fällt auch sein Fazit für die Woche in Scheffau aus. "Von den Dingen, an denen wir geschraubt haben", beispielhaft das Umschalten nach Ballgewinn, "war schon gut was zu sehen." Damit meint er nicht nur in den Trainingseinheiten, sondern vor allem in den Tests gegen Dynamo Budweis (0:1) und Schalke 04 (1:1). "Da bin ich zufrieden."

Gespanntes Warten auf die Dorsch-Diagnose

Gleiches gilt für den Teamspirit. Die Mannschaft zeigte sich durchweg gut gelaunt, empfänglich und vor allem einsatzbereit. Kritische Töne waren selten bzw. fast gar nicht zu hören. "Wir sind ein Stück weit näher zusammengewachsen", findet Maaßen. "Alle haben hart gearbeitet, fast alle sind gesund geblieben." Gespannt wird auf die Diagnose bei Niklas Dorsch gewartet, den eine Oberschenkelverletzung zum Wochenende bremste.

Toreschießen bleibt ein Thema - Stürmer auf dem Einkaufszettel

In der Summe ist Maaßen zwar zufrieden, Sorgen sollte dem Bundesliga-unerfahrenen Trainer jedoch die Chancenverwertung seiner Truppe bereiten. Den einzigen Treffer im Trainingslager erzielte Innenverteidiger Felix Uduokhai nach einer Ecke, die Stürmer hingegen - Ricardo Pepi, Ermedin Demirovic oder André Hahn - ließen reihenweise Hochkaräter liegen.

Da sind wir dran, da müssen wir dranbleiben. Wichtig ist, dass du die Möglichkeiten hast. Enrico Maaßen

"Es ist ja nicht so, dass das Toreschießen ein neues Thema ist", schmunzelt Maaßen. "Da sind wir dran, da müssen wir dranbleiben. Wichtig ist, dass du die Möglichkeiten hast." Noch wichtiger bleibt die Verwertung, weshalb nach kicker-Informationen weiterhin ein zusätzlicher Stürmer auf dem Einkaufszettel steht.

Am Samstag wird gegen Rennes viermal über 30 Minuten gespielt. Die Elf, die eine Woche später im Pokal in Lohne antritt, wird den Großteil der Spielzeit auf dem Platz stehen. "Es geht jetzt darum, dass die Jungs mal auf lange Distanzen gehen." Weil die heiße Phase jetzt beginnt.