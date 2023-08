Maaßen hat "keine Berührung erkannt" - Dorsch spricht von "geilem Gefühl"

Der FC Augsburg hat zum Bundesliga-Start einen furiosen Comeback-Sieg nur hauchdünn verpasst. Nach dem 4:4 gegen Gladbach sprach Cheftrainer Enrico Maaßen über den späten Elfmeter, Mentalität und Mergim Berisha.

Nach der ersten Hälfte in Augsburg rieben sich die Zuschauer verwundert die Augen. Sie hatten bereits sechs Tore gesehen. In der Vorsaison hatten die FCA-Anhänger mit einem 0:4 gegen Freiburg beim Auftakt gehadert, diesmal biss sich die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen ganz anders ins Spiel. Die Fuggerstädter, die in der ersten DFB-Pokalrunde an Drittligist Unterhaching gescheitert waren, trotzten gegen Gladbach einem 0:2- und 1:3-Rückstand, glichen noch vor der Pause durch einen diskutablen Elfmeter aus.

So aber endete auch die Partie - mit einem strittigen Strafstoß Borussias. Nach dem 4:4 unterlief Maaßen bei "Sky" ein vielsagender Versprecher: "Am Ende durch einen Elfmeter zu verlieren, bei dem ich keine Berührung erkennen kann, ist natürlich ärgerlich. Ich hätte mir gewünscht, dass sich der Schiedsrichter das nochmal anguckt, aber letztlich müssen wir mit dieser Entscheidung leben." Verloren hatte der FCA nicht, im Kampf um den Klassenerhalt aber doch "nur" einen Zähler in der Hand.

Die Art und Weise wie die Mannschaft gespielt hat war großartig. Enrico Maaßen

"Das war am Ende ein bitterer Ausgang für uns, aber ich möchte das Positive herausstellen", stellte Maaßen klar: "Die Art und Weise wie die Mannschaft gespielt hat war großartig. Wir lagen zwei Mal mit zwei Toren hinten und sind dank unserer starken Mentalität beide Male zurückgekommen." Die ersten drei Gegentore, die sich der FCA binnen 24 Minuten gefangen hatte, seien dennoch "zu einfach" gefallen.

Dorsch ist "so stolz auf die Mannschaft"

Für Vizekapitän Niklas Dorsch fühlte sich das Remis trotz des späten Nackenschlags "nicht wie eine Niederlage an". "Klar, ist es extrem bitter, dass du in der letzten Minute den Ausgleich kriegst", gestand der U-21-Europameister von 2021: "Ich bin aber so stolz auf die Mannschaft. Du liegst zweimal zurück, aber kommst zu Hause immer wieder. Das ist ein geiles Gefühl. Bei mir überwiegt der Stolz und nicht die Enttäuschung."

Nach gutem Beginn hätte sich der Rückstand nach einem Standard "wie ein Schlag ins Gesicht" angefühlt. "Das 0:2 muss man dann erstmal verarbeiten, aber ich habe auf dem Platz gemerkt, dass es noch nicht vorbei ist", so Dorsch. Er sollte Recht behalten.

Ob die FCA-Fans womöglich das letzte Spiel von Angreifer Mergim Berisha - nach 58 Minuten durch Dion Drena Beljo ersetzt - gesehen haben, bleibt abzuwarten. Maaßen erklärte mit Blick auf den wechselwilligen Torjäger: "Ich habe immer gesagt, wenn Mergim hierbleibt - er hat eine enorme Qualität - dann steht er in der Startelf. Es gibt aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und auch er selbst hat den Wunsch geäußert, den nächsten Schritt zu gehen."