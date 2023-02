Maaßen: "Ein gebrauchter Tag"

Vor kurzem hob FCA-Coach Enrico Maaßen die positive Entwicklung seiner Mannschaft hervor, die endlich auch gegen Teams auf tabellarischer Augenhöhe regelmäßig punkten solle. Beim 1:3 in Mainz war davon wenig zu sehen.

Auch Enrico Maaßen konnte mit seiner Unterstützung von der Seitenlinie die Niederlage in Mainz nicht abwenden. IMAGO/Jan Huebner

Schwere individuelle Patzer vor allen drei Gegentoren, das Nachsehen bei vielen zweiten Bällen, zu viele hohe Pressingmomente für den Gegner, eine harmlose Offensive: Die Mängelliste des FC Augsburg war lang am Samstagnachmittag. "Ein gebrauchter Tag", erkannte Trainer Enrico Maaßen zu Recht an. "Die Entwicklung war positiv, jetzt zeigt sie mal nach unten. Das ist normal, wir sind selbstkritisch", sagte Maaßen und analysierte knallhart: "Diese Leistung hat nicht gereicht, um hier Punkte zu holen."

Ich war nicht gut, wir als Mannschaft ebenfalls nicht. Rafal Gikiewicz

Immerhin gingen auch die Spieler selbstkritisch mit ihrer Leistung um. "Es war in allen Belangen kein gutes Spiel von uns, wir haben zu viele Zweikämpfe und zweite Bälle verloren", sagte Angreifer Ermedin Demirovic und sprach von einer verdienten Niederlage. Ähnlich äußerte sich Torwart Rafal Gikiewicz: "Ich war nicht gut, wir als Mannschaft ebenfalls nicht. Mainz war eigentlich immer einen Schritt schneller. Fußball ist ein Fehlerspiel, wir haben einfach zu viele Fehler gemacht."

Felix Uduokhai ließ sich vor dem 0:1 den Ball viel zu leicht klauen, Robert Gumny vor dem 1:3. Dazwischen schlief beim zweiten Gegentreffer die Defensive und Gikiewicz irrte durch seinen Fünfmeterrraum. Kein Drehbuch für ein erfolgreiches Wochenende, sprich Punkte. Das sah auch Manager Stefan Reuter nach der dritten Auswärtsniederlage 2023 so: "Die Auswärtsspiele in Dortmund und Freiburg (3:4 und 1:3, Anm. d. Red.) waren deutlich besser. Es war kein gutes Spiel von uns, wir haben das Spielfeld nicht so kompakt gehalten wie sonst. Das muss man akzeptieren."

Duelle mit zwei direkten Konkurrenten vor der Brust

Während der FCA bis zum 15. Spieltag im Herbst daheim nur gegen die Bayern gewann und dafür auswärts die nötigen Zähler sammelte, scheint sich dieses Bild nun zu drehen. Eine Erklärung dafür haben die Verantwortlichen nicht gefunden. Wichtig wird sein, gegen direkte Konkurrenten wie Hoffenheim am kommenden Freitag und bei Hertha BSC die Woche darauf zu punkten beziehungsweise diese Gegner in der Tabelle nicht heranrücken zu lassen. Dass die Augsburger es besser können als beim 1:3 in Mainz, haben sie bei den beiden 1:0-Heimerfolgen gegen Mönchengladbach und Leverkusen bereits bewiesen.