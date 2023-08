Lynen, der Werder-Sechser? "Ich versuche, das Herz zu sein"

Senne Lynen erklärt, warum er in die Bundesliga wollte und dass er auch mit dem SV Werder Bremen erneut in der Europa League spielen will. Mitspieler Leonardo Bittencourt goutiert den Transfer.

Leonardo Bittencourt kennt ihn noch nicht, das wird sich aber schnell ändern: Bremens Neuzugang Senne Lynen. SV Werder Bremen