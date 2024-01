Luzern holt Löfgren aus Schweden

Erster Winterneuzugang beim FC Luzern: Jesper Löfgren (26) wechselt mit sofortiger Wirkung von Djurgardens IF an den Vierwaldstätter See. Der schwedische Innenverteidiger unterschrieb einen Leihvertrag bis zum 30. Juni 2024, anschließend besitzt der FCL eine Kaufoption.