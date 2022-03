Luthe und Behrens in Quarantäne

Der 1. FC Union muss im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart auf Stammtorwart Andreas Luthe verzichten. Wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten, wurde der 34-Jährige positiv auf COVID-19 getestet. Auch Angreifer Kevin Behrens ist laut Klubangaben in Quarantäne.

Wann es zu den positiven Tests bei Behrens, der zuletzt in Wolfsburg (0:1) und gegen Mainz (3:1) sowie im Pokal gegen St. Pauli (2:1) nicht im Kader gestanden hatte, und bei Luthe gekommen ist, teilte Union nicht mit. Da Luthe aber noch am Samstag in Wolfsburg gespielt hatte, kann der Torwart frühestens seit Sonntag außer Gefecht sein. Aufgrund der Quarantäne-Regelungen sollte demnach ein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Stuttgart nicht möglich sein. Für den Routinier dürfte Ersatzkeeper Frederik Rönnow zum Einsatz kommen.

Neben Behrens und Luthe fehlten am Dienstag beim ersten Training der Woche in Köpenick auch der am Knie verletzte Keita Endo sowie Sheraldo Becker. Der schnelle Niederländer, zuletzt einer der besten Unioner, absolvierte laut Klubangaben eine individuelle Einheit im Innenbereich.