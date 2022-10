Luft auf Schalke wird dünner: "Leistung hat uns maßlos enttäuscht"

Aufsteiger FC Schalke 04 rutscht nach dem 0:4 bei Bayer Leverkusen immer tiefer in den Keller. Kein Wunder, dass nach der Partie von Seiten der Akteure viel Selbstkritik zu vernehmen war.

"Wir haben das Tempo von Leverkusen zu häufig nicht verteidigen können. Im Ballbesitz waren wir nicht klar genug, sodass wir bei Ballverlusten in die Konter hineingelaufen sind", zog Frank Kramer nach der Partie schonungslos Bilanz. "Das, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir nicht umsetzen und gehen deshalb verdient als Verlierer vom Platz", erklärte der Schalker Trainer weiter.

Auch die Spieler sparten nicht mit Selbstkritik. Die eigene "Naivität in der Defensive", die sein Team gezeigt habe, werde "in der Bundesliga eiskalt bestraft", sagte etwa Cedric Brunner. Simon Terodde meinte nüchtern: "Vor der Halbzeit haben wir dann ein bisschen drum gebettelt, da müssen wir weiter rausschieben. Das haben wir schlecht gemacht."

"Verbesserung in allen Belangen" gegen Hoffenheim?

Der Kapitän sprach allerdings auch das einzige an, was aus Schalker Sicht dazu taugen könnte, sich ein wenig Mut zu machen. "Ich weiß nicht, wie es von außen ausgesehen hat, aber ich hatte die ersten 30 Minuten eigentlich ein gutes Gefühl", meinte Terodde, der damit wohl ansprach, dass die S04-Abwehr zumindest in dieser Phase anders als danach große Chancen der Leverkusener weitgehend verhindern konnte - auch wenn vor allem die linke Abwehrseite auch dort schon wackelte.

Trotz des erneut ernüchternden Auftritts stellte sich die sportliche Leitung des Aufsteigers in einem Statement am Samstagabend noch vor Coach Kramer, Sportdirektor Rouven Schröder hatte sich nach dem Spiel zunächst nicht äußern wollen. "Die Leistung unserer Mannschaft hat uns heute maßlos enttäuscht. Der Trainerstab um Frank Kramer, die Mannschaft, wir alle sind nun gefordert, gegen Hoffenheim eine in allen Belangen verbesserte Leistung zu zeigen", hieß es in einer Mitteilung von Vereinsseite. Das Match am kommenden Freitag (20.30 Uhr) dürfte ein Endspiel für Kramer werden.