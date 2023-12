Lübecker Torwart Kirschke hört auf

Der VfB Lübeck muss sich im Winter nach einem neuen Torhüter umschauen. Ersatzkeeper Florian Kirschke (ein Drittliga-Einsatz) wird seine Karriere aufgrund anhaltender Rückenprobleme in Kürze beenden. Der ursprünglich noch bis zum Saisonende laufende Vertrag wird zum 31. Dezember aufgelöst. Anschließend plant der 31-Jährige, aus familiären Gründen in die Region Flensburg zurückzukehren und in seinem gelernten Beruf als Automobilkaufmann zu arbeiten. Vom SC Weiche war Kirschke im Sommer 2022 nach Lübeck gewechselt - und dort zuletzt nur noch die Nummer zwei hinter Neuzugang Philipp Klewin (30).