Ludwigsburg gewinnt erstes Zwischenrunden-Spiel in der Champions League

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einem Sieg in die Zwischenrunde gestartet. Mit einem Erfolg in der kommenden Woche in Istanbul stehen sie in der zweiten Gruppenphase.

Nicht zu stoppen: Jayvon Graves (M.) führt Ludwigsburg mit 21 Punkten zum Sieg gegen Darüssafaka Istanbul. IMAGO/Eibner