An Silvester: Alba stoppt Chemnitzer Siegesserie

Zum Abschluss des BBL-Jahres standen sich am Sonntagnachmittag Alba Berlin und die Chemnitz 99ers gegenüber. Und der Rekordmeister konnte den Überraschungsersten stoppen.

Alba Berlin hat die Siegesserie von Tabellenführer Niners Chemnitz beendet. Der Hauptstadtklub gewann am Silvestertag vor 9887 Zuschauern gegen die Sachsen mit 101:90 (60:45). Alba verteidigte damit seinen Platz in der Spitzengruppe. Chemnitz kassierte nach zwölf Ligasiegen nacheinander wieder eine Niederlage, bleibt aber Tabellenerster.

Bester Werfer bei Albas achtem Sieg im elften Spiel, den die Berliner mit einem überragenden ersten Viertel (34:19) einleiteten, war Sterling Brown mit 25 Punkten (4 Rebounds, 3 Assists). Besonders sehenswert war sein Buzzer Beater von der Mittellinie. Insgesamt versenkte er fünf seiner acht Dreierversuche (62,5 Prozent Trefferquote).

Weltmeister Johannes Thiemann steuerte 17 Zähler bei. Ihm fehlen nun nur noch zwei Punkte bis zu 2000 in der Beletage markierten Zählern. Zudem braucht der 29-Jährige nur acht weitere Rebounds, um die Marke von 1000 gesicherten Abprallern zu erreichen.

Für die Chemnitzer erzielte Kevin Yebo 21 Punkte, er schied jedoch aufgrund von fünf persönlichen Fouls vorzeitig aus.

Für Alba geht es kurz nach dem Jahreswechsel bereits am Dienstag, den 2.1.2024, in der Euroleague auswärts bei Zalgiris Kaunas weiter. Die Niners Chemnitz bekommen es am Samstag, den 6.1.2024, daheim in der BBL mit Ludwigsburg zu tun.

Alba Berlin - Niners Chemnitz 101:90 (34:19,26:26,20:25,21:20)

Punkte Alba Berlin: Brown 25, Thiemann 17, Wetzell 15, Koumadje 11, Thomas 8, Mattisseck 6, Bean 5, Schneider 5, Spagnolo 5, Delow 4

Punkte Niners Chemnitz: Yebo 21, Van Beck 18, Lansdowne 12, Garrett 9, Uguak 9, Kajami-Keane 8, Richter 8, Krubally 3, Lockhart 2

Zuschauer: 9887

cfl