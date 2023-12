Alternde Ziegen, traurige Helden, neue Sensationen: Die Sport-Momente des Jahres

US-Debakel im Golf-Chaos

Erst der Streit mit der saudi-arabischen LIV-Tour, dann eine angebliche Fusion. In der Golf-Welt herrscht 2023 viel Chaos, das nur an einem Wochenende kurz in Vergessenheit gerät: Es ist wieder Ryder Cup. In Rom erleben die favorisierten US-Amerikaner allerdings ein Debakel, am Freitagabend steht es 6,5:1,5 für Europa und die USA hat erstmals in der Geschichte des Ryder Cups an einem einzelnen Tag kein einziges Match gewonnen. Am Ende behält Team Europe die Trophäe mit 16,5:11,5 auf dem Kontinent. PGA of America