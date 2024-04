Losillas Gelb-Rekord: Stoppschild kommt eine Woche zu früh

Beim brisanten Auftritt des VfL Bochum am kommenden Sonntag an der Alten Försterei fehlt ausgerechnet Routinier Anthony Losilla. Der Franzose nahm sich mit einer überflüssigen Aktion selbst aus dem Spiel.

Auch mit 38 geht Losilla in der Regel voran beim VfL Bochum, spult stets mit die meisten Meter ab, ist der Anker im zentralen Mittelfeld. Wenn der VfL aber am Sonntag zum wegweisenden Kellerduell gegen Union antritt, ist der Routinier nicht dabei.

Zehnte Verwarnung nach einem Foul an Kabak

Am Freitag stellte sich Losilla selbst ein Bein und ging zu ungestüm in einen Zweikampf an der Außenlinie gegen den Ex-Schalker Ozan Kabak, den er rustikal abräumte. Völlig verdient also wurde der Bochumer Kapitän zum zehnten Mal in der laufenden Saison verwarnt und muss beim nächsten Spiel gegen den punktgleichen Tabellen-Nachbarn aus Köpenick pausieren.

Ziemlich überflüssig, in diesem Zweikampf so rüde einzusteigen; im Kellerduell bei den Eisernen würde der erfahrene Dauerläufer natürlich dringend gebraucht. Womöglich dringender als eine Woche später im Heimspiel gegen den neuen Meister Bayer Leverkusen, von daher kommt seine Sperre natürlich zur Unzeit.

Passt das Timing nicht mehr?

Für Losilla ist es übrigens ein Rekord an Gelben Karten: Im ersten Jahr in der Bundesliga wurde der Capitano fünf Mal verwandt, in der Vorsaison sechs Mal. Nun also gab es schon zehn Gelbe Karten - weil Losilla mit zunehmendem Alter in den Zweikämpfen häufiger zu spät kommt und das Timing nicht mehr so passt wie früher?

Tatsache ist, dass der Oldie immer noch gesetzt und eine ganz wichtige Figur im Team ist. Die Reise nach Berlin wird er am Wochenende gewiss dennoch mitmachen, denn auch neben dem Platz ist und bleibt Losilla natürlich eine wichtige Führungsfigur im Bochumer Kader mit seiner Erfahrung und Ruhe.

Rein sportlich dürfte Heiko Butscher die Entscheidung ziemlich leicht fallen, wen er anstelle des Kapitäns für das zentrale Mittelfeld nominiert. Denn Patrick Osterhage, der beim 3:2 gegen Hoffenheim wegen Gelb-Sperre fehlte, kehrt natürlich in die Mannschaft zurück und wird Losillas Platz übernehmen.