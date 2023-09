Losilla und Co. nach dem Debakel als Talente unterwegs

Schon kurios: Seit dem Bochumer Wiederaufstieg 2021 endete jedes zweite Treffen mit dem FC Bayern mit einer 0:7-Niederlage. Aktuell sind also wieder die Nehmerqualitäten des Revierklubs gefragt.

Der VfL war gerade frisch zurück in der Bundesliga, da gab es den ersten bösen Nackenschlag gegen den Rekordmeister. Am fünften Spieltag der Saison 2021/22 kam der VfL, damals noch unter Thomas Reis, mit 0:7 bei den Bayern unter die Räder. Die versprochene und fällige Reaktion folgte zumindest teilweise am nächsten Spieltag: Da gab es immerhin ein 0:0 gegen den VfB Stuttgart.

Noch etwas früher in der Saison traf der VfL vor einem Jahr auf die Bayern, es gab am dritten Spieltag erneut ein 0:7, diesmal sogar, man höre und staune, an der Castroper Straße, wo sich der VfL in der Regel nicht so leicht düpieren lässt.

Runterziehen ließ sich die Mannschaft davon nicht, auch wenn es am nächsten Spieltag ebenfalls eine Niederlage gab. Die fiel allerdings mit 0:1 beim SC Freiburg sehr glimpflich aus nach einem sehr wilden Spiel mit etlichen Torchancen auf beiden Seiten und insgesamt vier Aluminiumtreffern.

Letsch: "Einer der schönsten Siege"

Nehmerqualitäten bewies der VfL auch in der vorigen Saison: Nach bodenlosen Leistungen folgten in der Regel wieder sehr ansprechende Auftritte. Zum Beispiel nach der ersten Partie unter Thomas Letsch, die mit 0:4 bei RB Leipzig komplett in die Hose ging. Die Korrektur folgte prompt, es gab ein 3:0 gegen Eintracht Frankfurt, für Letsch nach wie vor "einer der schönsten Siege" in seiner Zeit in Bochum.

Nach Gladbach geht's zu Leipzig und Freiburg

Sechs Niederlagen unter Thomas Reis hatte es zu Saisonbeginn 2022/23 gegeben, erst am neunten Spieltag also folgte der erste Dreier für den VfL. In den sechsten Spieltag der aktuellen Saison gehen die Bochumer erneut, ohne einen Sieg auf dem Konto zu haben. Die beste Möglichkeit, dreifach zu punkten, bietet sich vermutlich am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Denn die beiden anstehenden Auswärtsaufgaben in Leipzig und Freiburg dürften deutlich komplizierter werden als das Treffen mit dem Tabellen-Nachbarn vom Niederrhein, der bisher erst zwei Punkte aufweist.

Ungewöhnliche Vorbereitung

Die Vorbereitung auf das dritte Heimspiel nach den Unentschieden gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt (jeweils 1:1) verläuft dabei etwas ungewöhnlich für Anthony Losilla und Co. Am Dienstag blieb wegen des Frauen-Länderspiels am Abend gegen Island das Ruhrstadion tabu, Letsch versammelte seine Profis auf einem Platz des Talentwerks an der Hiltroper Straße, etwas entfernt vom Stadion.

Am Samstag jedenfalls wollen sich die "Talente" nach der Schmach von München wieder von einer ganz anderen Seite zeigen. Aber ein 0:7 gegen den Rekordmeister muss ja nicht unbedingt auf eine grottenschlechte Saison hinweisen.

Siehe oben: Auch in den beiden vergangenen Jahren gehörte eine so deutlich Pleite gegen die Bayern zum Repertoire. Aber unterm Strich stand ja schließlich jeweils der Klassenerhalt.