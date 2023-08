Losilla spricht Bochum die Bundesliga-Tauglichkeit ab

Viel desolater hätte der VfL Bochum nicht in die Bundesliga-Saison starten können. Das brachte Kapitän Anthony Losilla nach dem 0:5 in Stuttgart auf den Punkt.

Zwei Momente, in denen alles vielleicht ganz anders hätte kommen können, hatte es trotzdem gegeben, einen sogar ganz früh. In der zweiten Spielminute, natürlich stand es noch 0:0, vergab VfL-Stürmer Philipp Hofmann einen Hochkaräter zur Führung. Wenig später übernahm Stuttgart mehr und mehr das Kommando - und ging schließlich selbst in Front.

In der 58. Minute stand es dann bereits 2:0 für den VfB, der nach dem Seitenwechsel ein wenig in die passive Rolle geraten war. Die Bochumer bekamen den Ex-Stuttgarter Takuma Asano ausnahmsweise mal links durchgespielt, seinen Flachschuss parierte VfB-Keeper Alexander Nübel, ehe Erhan Masovic nicht in der Lage war, nachzusetzen. Eine Minute später stand es dank Silas dann nicht 2:1, sondern 3:0. Die Entscheidung auf dem Weg zum 5:0-Endstand.

Losilla bemängelt Aggressivität und Ballsicherheit

Doch das Leben ist kein Konjunktiv und nahezu alles, was der VfL Bochum jenseits dieser beiden Szenen auf den Platz gebracht hatte, in den Augen seines Kapitäns der höchsten deutschen Spielklasse unwürdig. "Die Stuttgarter waren heute in allem zehn Klassen besser als wir", rang Anthony Losilla am "Sky"-Mikrofon nach Erklärungen - und redete sich schließlich in Rage.

"Sie waren viel aggressiver als wir, am Ball viel sichererer als wir", lobte der 37 Jahre alte Franzose die Schwaben, womit er gleichzeitig die eigene Mannschaft kritisierte: "Wir haben gar keinen Zugriff gehabt, nichts. Es ist alles schiefgelaufen, wir haben hochverdient verloren."

Dem Tabellen-14. der Vorsaison droht nun ein Fehlstart, denn am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert Vizemeister Borussia Dortmund in Bochum. Über den BVB wollte Losilla "jetzt nicht reden", sondern ganz bei sich und seiner Mannschaft bleiben: "Wir müssen uns noch mal zusammensetzen und dieses Spiel tiefer analysieren, weil so können wir uns nicht präsentieren, das ist einfach Fakt. Das ist einfach nicht bundesligatauglich."