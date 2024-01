Erster Doppelpack für Peterka - Spiel in Sunrise startet mit zwei Kämpfen

J.J. Peterka hat den Sieg der Buffalo Sabres mit seinem ersten Doppelpack auf den Weg gebracht. Die Florida Panthers und die Arizona Coyotes starteten mit Schlägereien, Nathan McKinnon hatte Zielwasser getrunken. Die NHL am Donnerstagmorgen.

Auswärtssieg in L.A.: Devon Levi und J.J. Peterka (re.) von den Buffalo Sabres. NHLI via Getty Images

J.J. Peterka hat zum ersten Mal in seiner NHL-Karriere einen Doppelpack erzielt. Der 22 Jahre alte Münchner traf beim 5:3 seiner Buffalo Sabres bei den Los Angeles Kings zum 1:1 und 2:3-Anschlusstreffer für die Gäste. Die Sabres hatten zuletzt zwei Niederlagen kassiert und lagen in Los Angeles nach dem ersten Drittel 1:3 zurück.

"Ich habe gehofft, einer geht noch rein. Es ist immer cool, so was aus dem Weg zu räumen", sagte Peterka der dpa. Buffalo ist trotz des Erfolges aber nur Vorletzter in der Atlantic Division und weit von einem Play-off-Platz entfernt.

"Einfach zeigen, was in mir steckt"

Vize-Weltmeister Peterka kommt in dieser Saison inzwischen auf 16 Tore und insgesamt 32 Scorerpunkte. Durch die Vorlage zum 5:3 hat er nach 48 Spielen bereits ebenso viele Scorerpunkte wie in der vergangenen Saison. Seine Torausbeute der vorigen Spielzeit hat er nach der Hälfte dieser Saison schon übertroffen. "Ich wollte dieses Jahr einfach mehr Verantwortung übernehmen im Team. Einfach zeigen, was in mir steckt, und ich denke, das läuft ganz gut zur Zeit", sagte Peterka.

Panthers geben Antwort auf Zuckers Foul

Das Spiel der Florida Panthers gegen die Arizona Coyotes begann indes etwas kurios. In den ersten sieben Sekunden lieferten sich zunächst Ryan Lomberg und Jack McBain, später Jonah Gadjovich und Liam O’Brien in Sunrise amtliche Faustkämpfe. Schon beim Aufwärmen hatte es zwischen beiden Teams ein paar Unfreundlichkeiten und Provokationen gegeben.

Hintergrund: Arizona-Forward Jason Zucker hatte Florida-Profi Nick Cousins im letzten Duell am 2. Januar eine Gehirnerschütterung beigebracht, als er ihn von hinten checkte. "Wir haben ein paar nicht so nette Worte ausgetauscht, die ich hier nicht wiederholten möchte", sagte Gadjovich später. "Manchmal passieren solche Dinge, aber wir waren hier, um eine Antwort zu geben." Auch sportlich gaben die Panthers eine Antwort. Matthew Tkachuk führte sein Team mit zwei Toren zum 6:2-Sieg. Florida ist Zweiter in der Atlantic Division, Arizona hinkt in der Central hinterher.

McKinnon gelingt lupenreiner Hattrick

Ebenfalls 6:2 hieß es zwischen der Colorado Avalanche und den Washington Capitals. Im Fokus einmal mehr: Nathan McKinnon. Der Superstar erzielte gleich vier Tore gegen die Hauptstädter und schraubte sein Konto auf 30 Saisontreffer hoch. McKinnon, ligaweit bester Scorer mit 82 Punkten, gelang im Mittelabschnitt sogar das eher rare Kunststück eines lupenreinen Hattricks (23., 28., 30.). Zuhause hat der 28-jährige Center nun in 24 Partien in Serie gepunktet - Franchise-Rekord!

Kommt die Liga an den Salzsee?

Abseits vom Eis erreichten folgende Entwicklungen die NHL-Fans: Salt Lake City könnte bald zum 33. Standort werden. Nach Gesprächen mit der Liga bestätigte der einheimische Unternehmer Ryan Smith einen Antrag auf Einleitung einer Erweiterung um eine neue Mannschaft aus der Olympia-Stadt von 2002.

"Utah", verlautbarte die NHL nach der Bekanntgabe von Smiths Initiative, "ist ein vielversprechender Markt, und wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Gespräche. Wir sind sehr beeindruckt vom Bekenntnis und die Leidenschaft für Utah als einen herausragenden Sport- und Unterhaltungsstandort."

Ein NHL-Team wäre für Smith und seine Unternehmensgruppe SEG das dritte Projekt im US-Profisport nach den Utah Jazz in der NBA und Real Salt Lake City in der Major League Soccer.

Smith plant eigenen Angaben zufolge auf zwei Zeitschienen. Einerseits könnte sich ein NHL-Team bereits ab der kommenden Saison vorübergehend das im SEG-Besitz befindliche Delta Center mit den Basketballern der Jazz teilen. Andererseits signalisierte der Unternehmer auch Bereitschaft, erst nach Errichtung einer eigenen Arena für die Eishockey-Spiele eine Mannschaft bei der Liga anzumelden.