Nicht nur Laviolette und Dubas wechseln die Seiten

Andrew Brunette (Nashville Predators)

Als Spieler war er bereits in Nashville. Die Predators entschieden sich nun dafür, Andrew Brunette als Cheftrainer zurück in die Music City zu holen. Der 49-Jährige hatte in Florida 2021/22 auf Interimsbasis fast eine ganze Saison als Chefcoach gearbeitet und die Panthers zur Presidents' Trophy geführt. Nach dem Play-offs-Aus in Runde zwei trennten sich danach die Wege - und Brunette arbeitete 2022/23 als Associate Coach von Lindy Ruff in New Jersey. Nun geht er in sein erstes volles Jahr als NHL-Cheftrainer. IMAGO/USA TODAY Network