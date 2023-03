Loosli ist Bochums erster Neuer für 2023/24

Der VfL Bochum hat den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24 bekanntgemacht: Vom Grasshopper Club Zürich wird Innenverteidiger Noah Loosli (26) in die Bundesliga wechseln.

Wie der VfL Bochum am Montag mitteilte, kommt Noah Loosli im Sommer ablösefrei nach Nordrhein-Westfalen und erhält bei den Blau-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Dieser ist für die Bundesliga wie für die 2. Bundesliga gültig.

"Wir haben Noah Loosli über einen längeren Zeitraum beobachtet und sind von seinen Fähigkeiten überzeugt", sagt Marc Lettau, Technischer Direktor beim VfL. "Noah verfügt über eine außergewöhnliche Leistungsbereitschaft und hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Dass er sich bereits zu einem so frühen Zeitpunkt für unseren Verein entschieden hat, ist ein starkes Signal."

Langjähriges Engagement für GC Zürich

Loosli kommt bislang auf 90 Einsätze (drei Tore) in der Schweizer Super League sowie auf 76 Spiele (sieben Tore) in der Challenge League (2. Liga in der Schweiz). Der 26-jährige Innenverteidiger wurde in Zürich ausgebildet und durchlief sämtliche Nachwuchsteams bei den Hoppers. Nach seinem Profidebüt beim GC machte er bei einigen Leihstationen halt. Nach einer dreijährigen Erfahrung beim FC Lausanne-Sport kehrte Loosli 2021 nach Zürich zurück. Nun also Bochum.

"Es ist meine erste Auslandsstation, das ist für mich ein großer Schritt. Aber ich traue es mir zu", sagt der Schweizer. "Der deutsche Fußball wird in der Schweiz aufmerksam verfolgt, die Qualität der Bundesliga ist extrem hoch, selbst in der 2. Bundesliga enorm. Ich freue mich sehr auf den VfL Bochum und die Liga, wobei ich dem VfL natürlich die Daumen drücke, dass er die Klasse hält."